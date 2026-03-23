Ambasador USA porównał Tuska do Trumpa. Premier zareagował
"Polacy są twardzi, skuteczni i gotowi walczyć o swoje" - napisał premier Donald Tusk, reagując na słowa ambasadora USA. Tom Rose określił szefa rządu solidnym negocjatorem. W poniedziałek rząd podpisał z Amerykanami umowy offsetowe na serwisowanie w Polsce śmigłowców Apache.
W skrócie
- Ambasador USA Tom Rose porównał Donalda Tuska do Donalda Trumpa, nazywając go "twardym gościem” i podkreślając twarde negocjacje przy zawieraniu umowy na śmigłowce AH-64E Apache Guardian.
- Premier Donald Tusk odpowiedział w mediach społecznościowych, zaznaczając, że "Polacy są twardzi, skuteczni i gotowi walczyć o swoje”.
- Umowa przewiduje pozyskanie przez Polskę 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian oraz utworzenie krajowego centrum serwisowego, a Polska stanie się drugim największym użytkownikiem tych maszyn na świecie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose porównał premiera Donalda Tuska do prezydenta USA Donalda Trumpa, podkreślając jego "twarde" podejście do negocjacji.
Szef polskiego rządu odpowiedział na te słowa w mediach społecznościowych, pisząc: "Polacy są twardzi, skuteczni i gotowi walczyć o swoje".
Wypowiedź padła w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi, gdzie ogłoszono podpisanie umów offsetowych między zakładami i amerykańskim koncernem Lockheed Martin.
W ramach porozumienia Polska zagwarantowała sobie krajowe centrum serwisowe śmigłowców AH-64E Apache Guardian.
Ambasador USA o Donaldzie Tusku: Twardy gość
Podczas uroczystości głos zabrał ambasador USA Tom Rose.
- Mamy w Stanach Zjednoczonych fantastycznego negocjatora imieniem Donald. Tutaj w Polsce też macie świetnego negocjatora, również imieniem Donald. Twardy gość, jak byśmy powiedzieli. Jeśli ktoś w Polsce sądzi, że udało nam się w tym kontrakcie przemycić coś po swojemu, to powiem, że siedząc naprzeciwko tego człowieka nie da się tego zrobić - powiedział dyplomata.
Zgodnie z umową Polska pozyska 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian, co spowoduje, że nasz kraj stanie się drugim największym użytkownikiem tych maszyn na świecie.
- Polska wkrótce będzie miała największą flotę śmigłowców Apache na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi. Niebezpieczeństwo jest u drzwi Polski i w odróżnieniu od niektórych miejsc na świecie tutaj wszyscy rozumieją, na czym polega zagrożenie i jak je odstraszyć - podkreślił ambasador USA.
- Prezydent Donald Trump jasno powiedział, że Ameryka już nie jest w miejscu pozwalającym na obronę sojuszników, którzy nie są gotowi bronić siebie sami - tłumaczył Rose, po czym dodał, "że jest jeden kraj, o którym Donald Trump nigdy nie powiedział złego słowa". - To Polska - zapewnił dyplomata.
- Polska jest nową wielką potęgą w Europie. Jest to wzorzec, który Europa powinna naśladować. Polski sposób działania powinien stać się europejskim sposobem działania - zaznaczył.
Donald Tusk odniósł się do słów ambasadora USA. "Polska potrafił twardo negocjować"
Do słów ambasadora odniósł się premier Donald Tusk. W trakcie uroczystości podpisania umów offsetowych pomiędzy WZL a Lockheed Martin podkreślił znaczenie współpracy z USA dla bezpieczeństwa Polski.
- Dzięki amerykańskim Apache'om, które będą serwisowane tutaj w Polsce, Polska będzie przygotowana do odparcia ataku na współczesnym polu walki, będzie w stanie odpowiedzieć na współczesne zagrożenia - powiedział premier, dodając, że "Polska potrafiła serdecznie, przyjacielsko, ale też twardo negocjować elementy tego kontraktu".
- To zasada, jaką przyjęliśmy, zasada zrozumiała przez wszystkich naszych partnerów, szczególnie przez partnerów dzisiejszego przedsięwzięcia, przez naszych przyjaciół z USA - stwierdził Tusk.