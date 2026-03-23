W skrócie Ambasador USA Tom Rose porównał Donalda Tuska do Donalda Trumpa, nazywając go "twardym gościem” i podkreślając twarde negocjacje przy zawieraniu umowy na śmigłowce AH-64E Apache Guardian.

Premier Donald Tusk odpowiedział w mediach społecznościowych, zaznaczając, że "Polacy są twardzi, skuteczni i gotowi walczyć o swoje”.

Umowa przewiduje pozyskanie przez Polskę 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian oraz utworzenie krajowego centrum serwisowego, a Polska stanie się drugim największym użytkownikiem tych maszyn na świecie.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose porównał premiera Donalda Tuska do prezydenta USA Donalda Trumpa, podkreślając jego "twarde" podejście do negocjacji.

Szef polskiego rządu odpowiedział na te słowa w mediach społecznościowych, pisząc: "Polacy są twardzi, skuteczni i gotowi walczyć o swoje".

Wypowiedź padła w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi, gdzie ogłoszono podpisanie umów offsetowych między zakładami i amerykańskim koncernem Lockheed Martin.

W ramach porozumienia Polska zagwarantowała sobie krajowe centrum serwisowe śmigłowców AH-64E Apache Guardian.

Ambasador USA o Donaldzie Tusku: Twardy gość

Podczas uroczystości głos zabrał ambasador USA Tom Rose.

- Mamy w Stanach Zjednoczonych fantastycznego negocjatora imieniem Donald. Tutaj w Polsce też macie świetnego negocjatora, również imieniem Donald. Twardy gość, jak byśmy powiedzieli. Jeśli ktoś w Polsce sądzi, że udało nam się w tym kontrakcie przemycić coś po swojemu, to powiem, że siedząc naprzeciwko tego człowieka nie da się tego zrobić - powiedział dyplomata.

Zgodnie z umową Polska pozyska 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian, co spowoduje, że nasz kraj stanie się drugim największym użytkownikiem tych maszyn na świecie.

- Polska wkrótce będzie miała największą flotę śmigłowców Apache na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi. Niebezpieczeństwo jest u drzwi Polski i w odróżnieniu od niektórych miejsc na świecie tutaj wszyscy rozumieją, na czym polega zagrożenie i jak je odstraszyć - podkreślił ambasador USA.

- Prezydent Donald Trump jasno powiedział, że Ameryka już nie jest w miejscu pozwalającym na obronę sojuszników, którzy nie są gotowi bronić siebie sami - tłumaczył Rose, po czym dodał, "że jest jeden kraj, o którym Donald Trump nigdy nie powiedział złego słowa". - To Polska - zapewnił dyplomata.

- Polska jest nową wielką potęgą w Europie. Jest to wzorzec, który Europa powinna naśladować. Polski sposób działania powinien stać się europejskim sposobem działania - zaznaczył.

Donald Tusk odniósł się do słów ambasadora USA. "Polska potrafił twardo negocjować"

Do słów ambasadora odniósł się premier Donald Tusk. W trakcie uroczystości podpisania umów offsetowych pomiędzy WZL a Lockheed Martin podkreślił znaczenie współpracy z USA dla bezpieczeństwa Polski.

- Dzięki amerykańskim Apache'om, które będą serwisowane tutaj w Polsce, Polska będzie przygotowana do odparcia ataku na współczesnym polu walki, będzie w stanie odpowiedzieć na współczesne zagrożenia - powiedział premier, dodając, że "Polska potrafiła serdecznie, przyjacielsko, ale też twardo negocjować elementy tego kontraktu".

- To zasada, jaką przyjęliśmy, zasada zrozumiała przez wszystkich naszych partnerów, szczególnie przez partnerów dzisiejszego przedsięwzięcia, przez naszych przyjaciół z USA - stwierdził Tusk.

