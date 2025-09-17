Francesco Forgione, znany dziś całemu światu jako ojciec Pio, urodził się w 1887 roku we włoskiej Pietrelcinie. Pochodził z prostej, rolniczej rodziny, w której praca i modlitwa przeplatały się każdego dnia. Już jako dziecko wykazywał silne pragnienie życia zakonnego.

W wieku szesnastu lat wstąpił do zakonu kapucynów i przyjął imię Pio. Sześć lat później został kapłanem. Początkowo wydawało się, że będzie prowadził życie cichego, zakonnego brata z dala od świata, skupionego na modlitwie i obowiązkach klasztornych. Jednak wkrótce okazało się, że jego droga będzie inna i że ma do odegrania wyjątkową rolę.

23 września. Wspomnienie ojca Pio

Najbardziej niezwykłym wydarzeniem w jego biografii był rok 1918. To właśnie wtedy pojawiły się na jego ciele stygmaty, czyli rany odpowiadające miejscom męki Chrystusa. Pojawiły się na dłoniach, stopach i w boku ojca Pio. Towarzyszył im ogromny ból, ale także coś, co zadziwiało lekarzy - rany nie goiły się przez pięćdziesiąt lat, a jednocześnie nie powodowały zakażeń.

Dla jednych był to niepodważalny dowód świętości, dla innych powód do sceptycyzmu i badań. Stolica Apostolska w pewnym momencie zakazała mu publicznego sprawowania posługi, by wykluczyć nadużycia.

Sam ojciec Pio nigdy nie traktował stygmatów jako sensacji. Starał się je ukrywać, nosił rękawiczki i mówił o nich bardzo niechętnie. Podkreślał, że nie chodzi o rany, ale o zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał dla świata. W jego oczach stygmaty były wezwaniem do modlitwy i do życia, które nie ucieka przed cierpieniem.

Spowiednik, który znał ludzkie serca

Jednym z największych znaków rozpoznawczych ojca Pio była posługa w konfesjonale. Do San Giovanni Rotondo, gdzie mieszkał przez większość życia, przybywały tysiące ludzi z całych Włoch i z zagranicy. Kolejki do spowiedzi ciągnęły się godzinami, a nieraz dniami.

Penitenci przyjeżdżali, bo wierzyli, że ojciec Pio ma dar "czytania serc". Potrafił przypomnieć komuś grzech, o którym ten wolał milczeć, i nieraz robił to w sposób bardzo stanowczy. Był wymagający i bezkompromisowy, ale właśnie to przyciągało do niego wiernych.

Jego surowość nie była jednak chłodna. Zdarzało się, że po ostrych słowach ojciec Pio odprowadzał penitenta do drzwi z uśmiechem, mówiąc, że teraz zaczyna się nowe życie. Dla wielu spotkanie z nim było momentem przełomowym, momentem nawrócenia.

Człowiek modlitwy i inicjatywy

Ojciec Pio kojarzy się przede wszystkim z modlitwą. Godzinami trzymał w dłoni różaniec, powtarzając, że to "broń na trudne czasy". Sam żył bardzo skromnie, ale jednocześnie potrafił inspirować innych do wielkich dzieł. Najlepszym tego przykładem jest szpital "Dom Ulgi w Cierpieniu" w San Giovanni Rotondo, który powstał z jego inicjatywy i działa do dziś jako jeden z największych i najbardziej znanych ośrodków medycznych we Włoszech.

Ludzie opowiadali też o cudach, które działy się za jego życia - o uzdrowieniach, o nadzwyczajnych spotkaniach, a nawet o bilokacji, czyli obecności w dwóch miejscach naraz. Niezależnie od tego, ile w tych opowieściach było legendy, jedno pozostaje pewne: wokół niego gromadzili się ludzie spragnieni nadziei, a on wskazywał im drogę przez modlitwę i zawierzenie Bogu.

Święty na nasze czasy

Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku. Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r. Dziś kult Ojca Pio jest żywy na całym świecie. Jego wizerunki znajdziemy w tysiącach kościołów i domów, a wspólnoty modlitewne, które powstały z jego inspiracji, działają w wielu krajach.

Dlaczego wciąż przyciąga? Może dlatego, że pokazuje coś, o czym łatwo zapomnieć - że wiara nie jest teorią, ale codziennym zmaganiem. Że modlitwa nie jest stratą czasu, ale źródłem siły. I że cierpienie, choć trudne, nie musi być przekleństwem - może stać się drogą, jeśli przeżywa się je z Bogiem.

Wspomnienie św. Ojca Pio, ustanowione na dzień jego śmierci 23 września, przypomina, że świętość nie jest abstrakcyjnym ideałem. Może zaczyna się od zwyczajnej modlitwy, od uczciwej spowiedzi, od odwagi, by spojrzeć w prawdzie na własne życie. Ojciec Pio - zakonnik ze stygmatami - pozostawia po sobie proste przesłanie: zaufaj, módl się i nie trać nadziei.

