W skrócie Ponad płowa Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta - wynika z najnowszego badania CBOS.

Pozytywnie wyróżniają się również władze samorządowe oraz Wojsko Polskie, które cieszą się największym zaufaniem społecznym.

CBOS opublikował w piątek wyniki badania, w którym respondenci pytani byli o ocenę różnych instytucji publicznych, w tym prezydenta i parlamentu.

Z badania wynika, że zdecydowanie lepszą ocenę Polaków od Sejmu i Senatu otrzymał urzędujący prezydent.

Nowy sondaż. Prezydenta dobrze ocenia większość badanych

Jak wynika z opublikowanych danych, dobrą oceną ponad połowy badanych - 54 proc. - cieszy się prezydent Karol Nawrocki, co stanowi wzrost o 10 punktów proc. względem poprzedniego miesiąca.

Źle pracę prezydenta ocenia 26 proc. badanych, co stanowi spadek o 4 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca. 20 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć" - to spadek o 6 pp. względem sierpnia.

Połowa badanych źle ocenia działalność Sejmu. Jest sondaż

Niższą natomiast ocenę - odpowiednio 31 proc. (spadek o 1 pkt proc. względem sierpnia) i 33 proc. (spadek o 3 pkt proc.) - otrzymały we wrześniu Sejm i Senat.

Źle pracę obu izb parlamentu ocenia natomiast odpowiednio 50 proc. (spadek o 2 pp. względem sierpnia) w przypadku Sejmu i 39 proc. (spadek o 1 pp.) w przypadku Senatu. Wzrosła natomiast liczba respondentów, którzy udzielili odpowiedzi "trudno powiedzieć" - o 3 pp. do 19 proc. w przypadku Sejmu oraz o 4 pp. do 28 proc. w przypadku Senatu.

Ponad 70 proc. Polaków dobrze ocenia samorządy

71 proc. badanych (spadek o 1 pp. względem marca, kiedy ostatnio przeprowadzano pomiar) pozytywnie ocenia z kolei działalność władz samorządowych, wobec 21. proc. ocen negatywnych (wzrost o 1 pp.). 8 proc. - tyle samo, co w poprzednim badaniu - udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Z koleiTrybunał Konstytucyjny otrzymał 43 proc. ocen negatywnych - stanowi to jednak spadek o 2 pp. względem marca. 21 proc. - tyle samo, co w marcu - oceniło działalność TK pozytywnie, natomiast 36 proc. (wobec 33 proc. w marcu) nie umie jednoznacznie ocenić działalności Trybunału.

Najwyższa Izba Kontroli otrzymała 44 proc. ocen pozytywnych - tyle samo, co w wiosennym badaniu, a 20 proc. negatywnych, co stanowi wzrost o 1 pp. względem marca. 36 proc. (spadek o 1 pp.) nie umiało jednoznacznie ocenić pracy NIK.

48 proc. respondentów negatywnie ocenia działalność sądów - to o 2 pp. więcej niż w marcu. Pozytywnie działalność sądów ocenia natomiast 25 proc. (spadek o 6 pp. względem marca), a 27 proc. (wzrost o 4 pp.) udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Wojsko cieszy się największym zaufaniem wśród badanych instytucji

Jeżeli chodzi o działalność polskiej prokuratury, to pozytywnie ocenia ją 28 proc. badanych, co stanowi spadek o 6 pp. względem badania w marcu, a negatywnie - 36 proc., czyli o 1 pp. więcej, niż w poprzednim badaniu. Jednoznacznie ocenić działalności prokuratury nie umiało 36 proc. respondentów (wzrost o 4 pp.).

Pozytywnie o działalności Wojska Polskiego wypowiedziało się 82 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 5 pp. względem badania przeprowadzonego w marcu. Jest to najlepiej oceniona instytucja.

Negatywnie pracę wojska ocenia 5 proc. badanych - spadek o 1 pp, a 13 proc. (spadek o 4 pp.) nie miało na ten temat sprecyzowanego zdania.

Wrześniowe badanie CBOS zostało przeprowadzone pomiędzy 11 a 22 września na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski liczącej 969 osób, w tym 65,4 proc. przepytano metodą CAPI, 22,1 proc. metodą CATI i 12,5 proc. metodą CAWI.

