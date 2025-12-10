W skrócie Tymur Mindicz, były współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, uciekł z Ukrainy do Izraela po skandalu korupcyjnym związanym z Enerhoatomem.

Próbowano go zamordować w Izraelu, lecz sprawcy pomylili dom i zostali zatrzymani przez lokalne służby.

Mindicz jest podejrzewany o kierowanie groźną siatką korupcyjną, a ukraiński sąd wydał za nim nakaz zatrzymania.

O sprawie nieudanego zamachu na życie Mindicza Kołomojski poinformował w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Sądzie Apelacyjnym w Kijowie. Według jego wiedzy, do zdarzenia miało dojść 28 listopada w Izraelu.

Plany napastników nie zostały zrealizowane z powodu pomyłki. - Weszli do sąsiedniego budynku. Weszli przez złe drzwi - mówił przedsiębiorca.

Tymur Mindicz. Uciekł z Ukrainy po rozpoczęciu śledztwa w sprawie korupcji

W wyniku działań zamachowców ranna została pracująca w budynku pokojówka. Kołomojski stwierdził, że sąsiedzi Mindicza byli zdezorientowani. Potwierdził też, że napastnicy zostali zatrzymani.

Biznesmen dodał, że w czwartek ujawni więcej informacji na temat zdarzenia. Stać się ma to podczas odroczonej do tego dnia rozprawy związanej z postawionymi mu zarzutami prania pieniędzy i defraudacji środków z największego ukraińskiego banku.

Tymur Mindicz opuścił Ukrainę tuż przed rozpoczęciem przeszukań w sprawie skandalu korupcyjnego związanego z dostawcą energii elektrycznej Enerhoatom. Przekroczył granicę z Polską i wyjechał do Tel Awiwu, gdzie ma obecnie przebywać. Ukraiński sąd wydał nakaz zatrzymania zbiegłego biznesmena.

Skandal korupcyjny w Ukrainie. Osiem osób z zarzutami

Według ukraińskich śledczych Mindicz zorganizował siatkę korupcyjną, której ustalenie doprowadziło Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy do postawienia w listopadzie zarzutów ośmiu osobom. Stało się tak po opublikowaniu nagrań, na których podejrzani omawiali kwestię łapówek i korzyści majątkowych związanych z kontraktami w sektorze energetycznym.

Aferzyści mieli pobierać od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.

"Śledczy twierdzą, że Mindicz koordynował przebieg procederu i używał zaszyfrowanego języka oraz kryptonimów do przekazywania płatności za pośrednictwem siatki stworzonej do prania pieniędzy i prowadzonej przez biznesmena Oleksandra Tsukermana" - pisze z kolei Kyiv Independent.

