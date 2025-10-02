W skrócie Karol Nawrocki cieszy się wysokim poparciem na początku swojej prezydentury, uzyskując pozytywne oceny od blisko 52 proc. ankietowanych.

Premier Donald Tusk spotyka się ze znacznie większą krytyką, ponad 53 proc. respondentów negatywnie ocenia jego pracę.

W najnowszym sondażu zaufania do polityków Karol Nawrocki znalazł się na szczycie, zdobywając 58 proc. zaufania społeczeństwa.

Karol Nawrocki na początku swojej prezydentury cieszy się dobrymi notowaniami, a badani doceniają pracę wykonaną przez głowę państwa - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

38 proc. ankietowanych oceniło prezydenta "zdecydowanie dobrze", 13,6 proc. "raczej dobrze".

Z drugiej strony 23,3 proc. oceniło Nawrockiego "zdecydowanie źle", a 14,7 proc. "raczej źle". Opcję "nie wiem" zaznaczyło 10,4 proc.

Sondaż. Polacy ocenili pracę premiera Donalda Tuska

We wcześniejszym sondażu zapytano Polaków, jak oceniają dotychczasową działalność premiera Donalda Tuska.

41,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 11,6 proc. "raczej źle". Opcję "zdecydowanie dobrze" zaznaczyło 15,7 proc. osób, a "raczej dobrze" - 24 proc. Niezdecydowanych było 7,1 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Sondaż zaufania do polityków. Karol Nawrocki na czele

W środę pojawiły się wyniki nowego sondażu zaufania do polityków przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Liderem w tym zestawieniu jest Karol Nawrocki. Głowie państwa ufa 58 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt. proc. względem sierpnia).

Na drugiej pozycji znaleźli się ex aequo - z wynikiem po 45 proc. - szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (wzrost o 5 pkt proc.) oraz szef MSZ Radosław Sikorski (wzrost o 2 pkt proc.). Premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 36 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

