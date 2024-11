Pojawia się szansa na białe święta. Znamy nowe prognozy

Pogoda na grudzień: Może być biało

Wiele wskazuje na to, że jeśli chodzi o temperatury to ostatni miesiąc 2024 roku będzie typowy dla tego okresu. Temperatury powinny być zbliżone do średniej wieloletniej dla grudnia. Tylko na zachodzie mogą być wyższe niż zwykle. To potwierdzenie poprzednich prognoz dla końcówki tego roku.