Pogoda pozwoli nam zasmakować zimy

Tydzień z szansą na śnieg

W środę pogoda będzie zbliżona do tej z wtorku, z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu i mżawki. Na południu, w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i opolskim może padać deszcz ze śniegiem. W Sudetach trzeba też liczyć się z opadami śniegu. Termometry pokażą od 1 st. C na wschodzie i południu, przez około 4 stopnie w centrum do 8 st. C nad morzem.