" Obecnie jest już praktycznie pewne, że rok 2024 będzie najcieplejszym w historii pomiarów i pierwszym rokiem, w którym temperatura o ponad 1,5 st. C przekroczy średnich temperatur sprzed epoki przemysłowej" - powiedziała zastępczyni dyrektora C3S Samantha Burgess.

Najgorętszy rok w dziejach

Według C3S w całym 2024 roku średnia temperatura na Ziemi najpewniej wyniesie o ponad 1,55 st. C więcej od średniej z lat 1850-1900 , czyli sprzed epoki przemysłowej.

Nie oznacza to jednak jeszcze, że złamana zostanie umowna bariera ustalona na mocy Porozumienia Paryskiego, czyli 1,5 st. C. Tę wartość określa się bowiem na przestrzeni dekad, a nie pojedynczych lat.

Według naukowców minione 12 miesięcy były o 1,62 st. C cieplejsze od średniej z lat 1850-1900 . Październik okazał się drugim najgorętszym takim miesiącem w dziejach, ustępując jedynie swojemu odpowiednikowi z 2023 roku.

Ubiegły miesiąc był o 1,65 st. C cieplejszy niż przed epoką przemysłową. Jednocześnie był to 15. z rzędu miesiąc ze średnimi temperaturami wyższymi o co najmniej 1,5 st. niż w drugiej połowie XIX wieku.