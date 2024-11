Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda przynosi mnóstwo alertów IMGW

Na tych terenach wieczorem i w nocy prognozowane są opady marznącego deszczu lub mżawki mogące powodować gołoledź . Ostrzeżenia obowiązują od godz. 20:00 we wtorek do godz. 9:00 w środę.

Uwaga na drogach i chodnikach

W nocy z wtorku na środę miejscami trzeba się liczyć z przymrozkami -2 st. C. Na terenach podgórskich Karpat może być od -4 do -2 st. C.