Warunki w nocy z niedzieli na poniedziałek nie będą sprzyjać kierowcom. Prognozy przewidują zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia na południu i południowym wschodzie kraju. W całej Polsce możliwe mgły i silne zamglenia oraz słaba mżawka.

Według synoptyk IMGW mgły mogą być szczególnie gęste i długotrwałe. - Te mgły, które ograniczą widzialność do 100 m, będą się utrzymywać przez całą noc. Dodatkowo ze względu na to, że tam temperatura spadnie poniżej zera, istnieje zagrożenie, że będzie ślisko - zaznaczyła Anna Gryczman. Reklama

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Temperatura minimalna w nocy przy całkowitym zachmurzeniu wyniesie od -1 do -2 st. C, a przy rozpogodzeniach będzie spadać nawet do -3 st. C. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie nawet od -5 do -8 st. C.

W rejonach górskich na wysokości 700-800 m temperatura będzie dodatnia i może sięgać nawet 4 st. C. Wiatr będzie słaby, z przewagą kierunków południowych, ale miejscami zmienny.

Pogoda na długi weekend. Poniedziałek z zachmurzeniem i mżawką

W poniedziałek czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, a większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie w Karpatach. Przy całkowitym zachmurzeniu możliwa mżawka, a na zachodzie kraju słabe opady deszczu. Pojawią się silne zamglenia, szczególnie na południu i południowym zachodzie, utrzymujące się do godzin przedpołudniowych.

- Rano, kiedy będzie mroźno, może być przy tych mgłach ślisko - wskazała synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 2 do 5 st. C. Najcieplej, do 6 st. C będzie nad samym morzem. W przypadku rozpogodzeń, temperatura wyniesie nawet do 8-9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny bądź z kierunków południowych. Reklama

Pogoda we wtorek. Aura bez zmian. Mżawki, miejscami opady deszczu

- Kolejna noc, z poniedziałku na wtorek, niestety nie przyniesie jeszcze zmian. Nadal dużo chmur, mgliście i zachmurzenie całkowite właśnie z tymi silnymi zamgleniami oraz mgłami ograniczającymi widzialność do 100-200 m - powiedziała synoptyk.

Dodała, że pojawi się mżawka, a w zachodniej części kraju możliwe także słabe opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 do +2 st. C, najcieplej - do 4 st. C - na samym Wybrzeżu, a w rejonach podgórskich ponownie spadek temperatury lokalnie do -5, a nawet -9 st. C.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wiatr w poniedziałek w nocy będzie słaby i zmienny, z kierunków południowych, stopniowo skręcający na kierunki wschodnie i północne. - Przełamanie tej sytuacji ze "zgniłym wyżem" będziemy mieć dopiero na koniec tygodnia - podsumowała Gryczman.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama