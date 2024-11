Nart ze schowka lepiej jeszcze nie wyciągać. Wygląda na to, że miłośnicy białego szaleństwa w Polsce będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W prognozach wciąż nie widać zbytnio opadów śniegu przynajmniej do połowy miesiąca. Niewykluczone, że pojawią się one dopiero wraz z nadejściem prawdziwej zimy.