Pogoda bardzo ciepła i niespokojna

W ciągu dnia termometry pokaż od 6 stopni na północy i miejscami na terenach podgórskich, około 9 st. C w Centrum do 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Lokalnie na południowym wschodzie, w zasięgu oddziaływania wiatru fenowego, możliwe będzie nawet 14 stopni .

Niebezpieczne warunki na południu

Na przedgórzu Sudeckim może wiać do 55 km/h, w Sudetach do 90 km/h, na terenach podgórskich Karpat miejscami do 80 km/h, zaś w Bieszczadach do 100 km/h.