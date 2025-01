Zima złapała zadyszkę. Wigoru może długo nie odzyskać

Nie na takie prognozy czekali wielbiciele białego szaleństwa. Wygląda na to, że do końca miesiąca będzie wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku. Śniegu jest coraz mniej, również w górach, a szanse na to że spadnie go znacznie więcej, są nikłe. Możliwe, że do końca miesiąca warunki będą bardziej przypominały te panujące jesienią niż zimą.