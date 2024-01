Zatrzymanie skazanych na dwa lata więzienia polityków PiS na terenie Pałacu Prezydenckiego wciąż wywołuje wiele komentarzy. We wtorek Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik postanowili skorzystać z zaproszenia Andrzeja Dudy i z samego rana przyjechali do Pałacu Prezydenckiego. Wieczorem, pod nieobecność głowy państwa, do Pałacu weszli funkcjonariusze, aby zatrzymać parlamentarzystów.