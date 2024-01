Śledztwo prokuratury. Chodzi o policjantów, którzy weszli do Pałacu

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani. Służby weszły do Pałacu Prezydenckiego, wykonując sądowy nakaz aresztowania. Warszawska policja przekazała wówczas, że polityków doprowadzono do "właściwej jednostki penitencjarnej".