Koncerny paliwowe obniżyły na wakacje ceny paliw, ale na swoich zasadach. Tańsze paliwo kupimy tylko w określonej ilości po zapisaniu się do programu lojalnościowego. Promocje nie obejmują także na ogół droższych gatunków paliwa.

Wakacje 2023. Ceny paliw na stacjach benzynowych

Dane BM Reflex wskazują, że średnia cena detaliczna oleju napędowego na początku wakacji była o 11 groszy na litrze wyższa niż tydzień wcześniej. Przeciętna cena benzyny bezołowiowej i autogazu nie zmieniła się. Także marże detaliczne paliw nie są wysokie.

Reklama

Biorąc pod uwagę aktualne ceny hurtowe, operatorzy stacji zarabiają przeciętnie 20 groszy na każdym litrze benzyny Pb95 oraz 11 groszy na litrze oleju napędowego.

Zobacz więcej: "Ostatni dzień tańszej benzyny" w Holandii. Ludzie masowo wykupują paliwo

Od 1 stycznia 2023 roku w Polsce obowiązują "stare'' stawki vat (podniesione z 8 proc. do 23 proc.) i akcyzy na paliwa. Efektu wyższych podatków nie było widać w PKN Orlen, ponieważ w grudniu 2022 roku utrzymywał zawyżone ceny paliwa po to, by nie podnosić ich gwałtownie od stycznia - wynika z analiz. Aktualnie płacimy za paliwo więcej niż gdyby nadal obowiązywał 8 proc. vat - podają analitycy.

Według danych portalu e-petrol.pl średnie ceny paliw na polskich stacjach w tygodniu 26 czerwca - 2 lipca wynosiły:

Pb98 - 7,02-7,15 zł,

Pb95 - 6,39-6,51 zł,

Diesel - 6,11-6,24 zł,

LPG - 2,84-2,91 zł.

Orlen proponuje cztery tankowania na miesiąc

Podobnie, jak rok temu w okresie wakacyjnym - detaliści wprowadzają promocyjne ceny paliwa. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił, że w okresie od 30 czerwca do 31 lipca oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia będzie można zatankować czterokrotnie w ciągu miesiąca do 50 litrów paliwa po cenie o 30 groszy na litr tańszej od stawki na pylonach na stacjach benzynowych.

Zniżka dotyczy benzyny i oleju napędowego, który Orlen sprzedaje pod nazwą Efecta i Verva. Z promocyjnej ceny paliw będą mogli skorzystać tylko posiadacze aplikacji Vitay.

Dodatkowe 10 groszy rabatu będą mogli otrzymać posiadacze Karty Dużej Rodziny. Rok temu dzięki podobnej promocji koncern zwiększył swój udział w rynku detalicznym pomimo spadku wolumenu sprzedawanych paliw. Oferta Orlenu spowodowała, że inni detaliści także ogłosili swoje promocje.

Circle K: Taniej w wakacyjne weekendy

Sieć Circle K w każdy wakacyjny weekend od piątku do niedzieli po godzinie 17:00 oferuje swoim klientom dowolne paliwo w cenie o 35 groszy na litr tańszej. Z promocji można skorzystać do 3 września. Warunkiem jest posiadanie karty lojalnościowej Extra. Kartę można założyć tego samego dnia, w którym chcemy skorzystać z promocji.

Paliwa, które będzie można kupić taniej to: miles, milesPLUS i SuperGas. Rabat będzie naliczał się maksymalnie do 85 litrów w ramach jednego tankowania.

Zobacz więcej: Rewolucja komunikacyjna w Niemczech. Nowa taryfa weszła w życie

Nie wszystkie stacje biorą udział w promocji - listę 400 stacji, na których kupimy tańsze paliwo można znaleźć na stronie internetowej Circle K.

Taniej na BP. Karta lojalnościowa i tańsze tankowanie

Stacje BP także proponują wakacyjną promocję na paliwa. Kierowcy, którzy posiadają kartę PayBack, mogą skorzystać z niższej o 30 groszy na litr ceny benzyny i oleju napędowego i o 10 groszy na litr LPG. Limit to cztery tankowania w miesiącu i 50 litrów na jedno tankowanie.

Obniżone ceny na wakacje wprowadza także na swoich stacjach paliw Amic Energy. Skorzystać z promocji mogą posiadacze karty Amic Club. Rabat na litrze paliwa będzie wynosił 35 groszy, a jednorazowo będzie można zatankować 70 litrów.

Shell: bez limitu, ale bez łączenia promocji

Na stacjach Shell można kupić paliwo premium V-Power w wakacyjnej cenie. By skorzystać z rabatu, należy być uczestnikiem programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Kierowcy będą mogli zakupić paliwo Shell V-Power 95 i diesel w cenie o 30 groszy na litrze niższej. Shell nie wprowadza limitu dotyczącego liczby tankowań w promocyjnej cenie w miesiącu.

Jednak maksymalna ilość paliwa objęta rabatem to 60 litrów na jedno tankowanie. Promocja na stacji Shell nie może być łączona z ofertą "Wtorki i czwartki z Shell V-Power"', ofertą rabatową dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i innymi zniżkami.

Moya: Tańsze paliwo, tańszy gaz na wakacje

Sieć stacji paliw Moya wprowadziła letnią promocję, w której klienci mogą kupić paliwo tańsze nawet o 40 groszy za litr. Rabaty obejmują benzynę 95, 98, olej napędowy ON i ON MOYA Power oraz gaz LPG.



Do skorzystania z promocji potrzebna jest aplikacja. Wystarczy jednorazowo zatankować do 30 litrów wybranego paliwa, a wtedy zapłaącimy taniej o 30 groszy. Gdy kierowca kupi wybrane produkty na stacji, może liczyć na rabat 40 gr na litr.



Z kolei kierowcy, którzy tankują gaz, zapłacą o 10 groszy taniej, a kupując wybrane produkty zapłacą mniej o 20 groszy za litr. W każdym wakacyjnym miesiącu użytkownicy firmowej aplikacji otrzymają cztery kupony rabatowe, umożliwiające łącznie aż osiem tańszych tankowań. Promocja trwa od 30 czerwca do końca sierpnia na wszystkich stacjach tej sieci.

Klaudia Katarzyńska

Czytaj więcej:

Ile Polacy chcą wydać na tegoroczne wakacje za granicą? Jeszcze drożej niż rok temu

Ile kosztuje całodzienna wycieczka nad Morskie Oko? Sprawdź wyliczenia

Zdrowie i samochód. Jakie ubezpieczenia są potrzebne na wakacjach? Wyjaśniamy