Spis treści: 01 Wylot na wakacje samolotem a dokumenty. Paszport, wiza czy dowód osobisty?

02 Co można mieć w bagażu poręcznym, a czego nie?

03 Co można mieć w bagażu rejestrowanym, a czego nie?

04 Limity rozmiaru i wagi bagażu podręcznego i rejestrowanego – Wizz Air, Ryanair, easyJet, LOT

Przygotowanie do wakacji to bardzo istotna kwestia, która bywa często bagatelizowana. A to błąd. Podróż samolotem wymaga posiadania odpowiednich dokumentów, bagażu podręcznego, a także bagażu rejestrowanego. Każda linia lotnicza ma własne wymogi dotyczące jego rozmiarów i wagi. Trzeba również wiedzieć, że ze względów bezpieczeństwa pewnych rzeczy zabrać na pokład samolotu nie można. Co można spakować do bagażu podręcznego, a czego absolutnie nie? Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie? Wyjaśniamy.

Reklama

Wylot na wakacje samolotem a dokumenty. Paszport, wiza czy dowód osobisty?

W pierwszym kroku upewnij się, jakie dokumenty będą potrzebne w kraju, do którego podróżujesz. Polscy turyści, jako obywatele Unii Europejskiej, nie potrzebują paszportów, by podróżować po państwach członkowskich strefy Schengen, do których należą:

Austria,

Belgia,

Czechy,

Dania,

Estonia,

Finlandia,

Francja,

Grecja,

Hiszpania,

Holandia,

Islandia,

Litwa,

Luksemburg,

Łotwa,

Malta,

Niemcy,

Norwegia,

Polska,

Portugalia,

Słowacja,

Słowenia,

Szwajcaria,

Szwecja,

Węgry,

Włochy.

Na liście państw, do których można podróżować z dowodem osobistym, są także Albania, Andora, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Irlandia, Macedonia, Mołdawia, Monako, Rumunia, San Marino, Serbia, Watykan, Bułgaria, Cypr oraz Irlandia.

W przypadku wyjazdu poza Unię Europejską, konieczne może okazać się posiadanie paszportu. Dokument ten jest wymagany, gdy planujemy pobyt w takich krajach, jak m.in. Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Tajlandia, Egipt, Tunezja, Stany Zjednoczone oraz Kanada.

Zobacz więcej: Burza w sieci. Chodzi o ceny biletów na Wawel

Trzeba pamiętać, że paszport musi być ważny jeszcze co najmniej sześć miesięcy od planowanej daty powrotu. W przypadku Tunezji powinny być to trzy miesiące od daty planowego opuszczenia tego kraju. Z kolei wiza turystyczna jest wymagana w Egipcie.

Co można mieć w bagażu poręcznym, a czego nie?

Lista rzeczy zakazanych w samolociejest dość długa. Chociaż większość wyszczególnionych przedmiotów brzmi dość oczywiście, to niektóre już niekoniecznie. W tym przypadku nie ma znaczenia, którą linię lotniczą wybierzemy. Ograniczenia przewozu w bagażu podręcznym zarówno dla Wizzair, Ryanair, jak i dla LOT, czy Lufthansa są takie same.

Tego nie wolno mieć w bagażu podręcznym w samolocie:

napoje w pojemnikach powyżej 100 ml;

wszelkiego rodzaju broń (w tym palna, gazowa, ostra);

(w tym palna, gazowa, ostra); sprzęt sportowy, jak kije baseballowe, łyżwy;

substancje chemiczne wykorzystywane do np. obezwładniania;

środki przymusu bezpośredniego;

środki samoobrony (pałki teleskopowe, noże, gaz pieprzowy , gaz łzawiący);

(pałki teleskopowe, noże, , gaz łzawiący); substancje łatwopalne;

pirotechnika;

toksyny;

leki w dużych ilościach zakazane w miejscu docelowym;

substancje psychoaktywne;

atrapy broni (nawet w formie zabawkowej).

Co można mieć w bagażu podręcznym? W samolocie możemy przewozić żywność. Dozwolone są ciastka, kanapki, cukierki, herbatniki, chrupki, orzechy, batoniki, świeże owoce, warzywa i guma do żucia. Dopuszczalne jest wniesienie na pokład urządzeń elektrycznych, takich jak laptop, telefon, aparat fotograficzny, kamera, GPS, szczoteczka do zębów oraz żelazko turystyczne.

Co można mieć w bagażu rejestrowanym, a czego nie?

Często to, co można zabrać do samolotu, wolno spakować tylko do bagażu rejestrowanego. Do tego typu przedmiotów należą: brzytwy i żyletki luzem, druty i szydełka do robótek ręcznych, golarki i ostrza, noże, nożyczki, skalpele, strzykawki, igły, a także średnich rozmiarów ostre narzędzia.

Zobacz więcej: TPN zamyka Orlą Perć. Ekstremalny szlak nie będzie dostępny. Dlaczego?

Są jednak przedmioty, których nie wolno pakować nawet do bagażu rejestrowanego. Na zakazanej liście są latarki gazowe, butle biwakowe z propan-butanem, substancje wybuchowe i łatwopalne oraz substancje chemiczne i toksyczne, do których należą gaśnice, kwasy, zasady, sprężone gazy, trucizny, aerozole obezwładniające i materiały radioaktywne.

Limity rozmiaru i wagi bagażu podręcznego i rejestrowanego – Wizz Air, Ryanair, easyJet, LOT

Zalecenia dotyczące dozwolonej ilości bagażu podręcznego na pokładzie samolotu mogą się różnić w zależności od linii lotniczej. Aby nie podlegać dodatkowym opłatom, warto przed wylotem dokładnie sprawdzić wytyczne i bezwzględnie się do nich stosować. Ile kilogramów bagażu podręcznego można wziąć ze sobą na pokład samolotu? Limity w najpopularniejszych liniach lotniczych przedstawiają się następująco:

Wizz Air

Bagaż podręczny - plecak lub torba, maksymalnie do 10 kg, o wymiarach 40 cm x 30 cm x 20 cm;

- plecak lub torba, maksymalnie do 10 kg, o wymiarach 40 cm x 30 cm x 20 cm; Walizka podręczna - do 10 kg, musi mieścić się w schowku, znajdującym się nad pasażerami;

- do 10 kg, musi mieścić się w schowku, znajdującym się nad pasażerami; Bagaż rejestrowany - w zależności od taryfy może ważyć 10/20/26/32 kg, a maksymalne wymiary to 149 cm x 119 cm x 171 cm.

Rynair

Bagaż podręczny - mała torba lub plecak, o wymiarach 40 cm x 25 cm x 20 cm, brak określonej maksymalnej wagi;

- mała torba lub plecak, o wymiarach 40 cm x 25 cm x 20 cm, brak określonej maksymalnej wagi; Walizka podręczna - walizka na kółkach o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm do 10 kg;

- walizka na kółkach o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm do 10 kg; Bagaż rejestrowany - zwykła walizka do 20 kg, każda osoba może wziąć ze sobą do trzech sztuk.

easyJet

Bagaż podręczny - bez limitu wagowego, o wymiarach 56 cm x 45 cm x 25 cm. Co więcej, pomijając takie przedmioty jak kule inwalidzkie, parasol czy okrycie wierzchnie, osoba może wnieść na pokład jedną torbę standardowych wymiarów z artykułami zakupionymi w strefie bezcłowej na lotnisku;

- bez limitu wagowego, o wymiarach 56 cm x 45 cm x 25 cm. Co więcej, pomijając takie przedmioty jak kule inwalidzkie, parasol czy okrycie wierzchnie, osoba może wnieść na pokład jedną torbę standardowych wymiarów z artykułami zakupionymi w strefie bezcłowej na lotnisku; Bagaż rejestrowany - maksymalne wymiary to 275 cm (wysokość + szerokość + głębokość) oraz 1 x 15 kg lub 3 x 23 kg.

LOT

Bagaż podręczny - torebka, plecak, saszetka lub nerka o wymiarach 40 cm x 35 cm x 12 cm i wadze maksymalnie 2 kg;

- torebka, plecak, saszetka lub nerka o wymiarach 40 cm x 35 cm x 12 cm i wadze maksymalnie 2 kg; Walizka podręczna - jedna sztuka, 8-kilogramowa, o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm;

- jedna sztuka, 8-kilogramowa, o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm; Bagaż rejestrowany - 23-kilogramowa walizka, której wymiary nie mogą przekroczyć 158 cm (wysokość + szerokość + głębokość).

Zobacz także:

Królowa wysp Jońskich. Dlaczego warto jechać na Korfu?

Wakacje 2023. Osiem Top Atrakcji 2023 na urlop w Polsce

Miasto inne niż wszystkie. Co zobaczyć w kilka dni w Neapolu?