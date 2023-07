Niezależnie od tego, czy urlop spędzimy w Polsce, czy za granicą, powinniśmy rozważyć, czy warto kupić ubezpieczenie na czas wyjazdu. Wielu Polaków wciąż o tym zapomina lub świadomie rezygnuje z dodatkowego ubezpieczenia. Rankomat.pl zbadał podejście Polaków do zakupu polisy turystycznej na wakacje.

Z badania wynika, że jedynie 26 proc. badanych zawsze pamięta o wykupieniu ubezpieczenia. Kolejne 26 proc. badanych odpowiedziało, że w przeszłości kupowali polisę. 16 procent przyznało, że kupuje polisę "tylko czasami", z kolei 20 procent Polaków świadomie z niej rezygnuje i wyjeżdża na wakacje bez ochrony ubezpieczeniowej. Reszta badanych nie podróżuje wcale, dlatego nie ma potrzeby kupowania dodatkowej polisy.

Reklama

Karta EKUZ. Czym jest i jak ją wyrobić?

Pierwszym i niezbędnym dokumentem, który powinniśmy mieć ze sobą, gdy wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Taką kartę może otrzymać każda osoba, która jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego lub ma prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z polskimi przepisami.

Karta EKUZ potwierdza, że w czasie wyjazdów zagranicznych, w większości krajów europejskich (również na terytoriach zamorskich takich jak Majorka, Wyspy Kanaryjskie czy Madera) jesteśmy uprawnieni do skorzystania z publicznej służby zdrowia, na tej samej zasadzie co obywatele danego państwa.

Pamiętajmy jednak, że w niektórych krajach obywatele muszą pokrywać część kosztów wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu czy wezwania karetki. Co istotne, EKUZ uprawnia nas do skorzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych, jednak nie refunduje leczenia planowego.

Zobacz więcej: Bon turystyczny 2023. Co z pieniędzmi na wakacje?

Kartę EKUZ możemy wyrobić na kilka różnych sposobów, np. przez Internetowe Konto Pacjenta , przez ePUAP. Kartę EKUZ można także założyć składając wniosek drogą pocztową. Jeśli jest potrzeba szybkiego wydania karty, najlepiej wniosek złożyć osobiście w oddziale NFZ. Wtedy karta EKUZ wyrabiana jest na miejscu.

Ile kosztuje karta EKUZ? Wydanie karty EKUZ jest darmowe, o ile obejmuje osona ubiegająca się o nią ma ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Wakacje w Europie - polisy turystyczne, czy EKUZ?

Musimy jednak mieć świadomość, że karta EKUZ mimo zapewnienia nam gwarancji, że w nagłej sytuacji będziemy mogli skorzystać z podstawowej opieki medycznej, nie daje nam jednak pewności, że nie ucierpi na tym nasz portfel. W wielu krajach np. w Chorwacji, którą Polacy tak chętnie odwiedzają w wakacje, za dostęp do usług medycznych musimy nieco dopłacić. Dodatkowo płatne są wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, pomoc specjalistyczna, hospitalizacja (musimy pokryć 20 proc. kosztów) czy też leczenie stomatologiczne.

Aby uniknąć dodatkowych wydatków na wakacjach, warto wykupić polisę turystyczną. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma najróżniejsze pakiety w swojej ofercie. Niektóre pokrywają tylko koszty leczenia za granicą, inne zapewniają nam wypłatę odszkodowania za szkodę poniesioną w nieszczęśliwym wypadku, assistance (w tym pomoc tłumacza i prawnika), ubezpieczenie bagażu czy też OC w życiu prywatnym.

Zobacz więcej: Apteczka na wakacje. Co ze sobą zabrać, aby wyjazd był bezpieczny?

Nawet najbardziej podstawowe polisy turystyczne dają szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych niż karta EKUZ. Turysta może także liczyć na to, że polisa pokryje koszty leczenia prywatnego w sytuacji nagłej (na przykład kanałowe leczenie zęba), a także koszty transportu do kraju czy koszty interwencji ratownictwa.

Ceny polis zależą od wielu aspektów m.in. ich zakresu. Przykładowo podstawową polisę na wakacje w Chorwacji kupimy już za 26 złotych. To niewiele w porównaniu do kosztów, jakie możemy ponieść, jeśli podczas urlopu przydarzy się nieszczęśliwy wypadek.



Wyjazd poza Europę - jaką polisę kupić?

Wyjeżdżając na wakacje poza Europę, musimy pamiętać, że nie skorzystamy tam z karty EKUZ. Z tego powodu najlepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne do danego kraju. W niektórych państwach służby graniczne mogą zażądać od turysty okazania ubezpieczenia podróżnego.

Podróże poza Europę wiążą się z dodatkowymi zagrożeniami dla zdrowia. Brak odporności na panujące w danym kraju warunki, bakterie, wirusy i wywoływane przez nie choroby może prowadzić do najróżniejszych problemów zdrowotnych. Przykładowo osoby podróżujące do krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej szczególnie narażone są na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które niekiedy mogą mieć ostry przebieg i tym samym mogą wymagać hospitalizacji.

Zobacz więcej: Najpiękniejsze plaże w Polsce: Gdzie warto wypoczywać nad Bałtykiem?

To tylko jeden z wielu powodów, dla których jednym z najważniejszych dokumentów, jakie powinniśmy ze sobą zabrać w daleką podróż, jest polisa turystyczna.

Polisa, którą wykupimy na wyjazd na wakacje poza Europą, musi pokrywać koszty takich procedur jak:

hospitalizacja,

wizyty lekarskie,

badania medyczne,

zakup lekarstw,

transport medyczny.

Przykładowo za podstawową polisę turystyczną na tygodniowy wyjazd do Tajlandii zapłacimy 26 złotych. To jednak pakiet bez OC czy ubezpieczenia bagażu. Za ubezpieczenie z takimi dodatkami zapłacimy niemal 50 złotych.

Samochodem za granicę? Gdzie jest potrzebna Zielona Karta?

Jeśli na wakacje za granicą planujemy pojechać samochodem, koniecznie trzeba sprawdzić, czy w kraju, do którego jedziemy lub przez który przejeżdżamy, jest wymagana Zielona Karta. Dokument ten potwierdza, że w Polsce mamy wykupione aktualne ubezpieczenie OC.

Dzięki niemu, jeśli spowodujemy wypadek lub kolizję za granicą, nasza ubezpieczalnia pokryje szkody, które wyrządziliśmy osobom trzecim. Zakres ochrony, który potwierdza Zielona Karta, jest taki sam, jak ubezpieczenia OC pojazdu. Dokument ten powinien mieć ze sobą każdy kierowca podróżujący za granicę, ponieważ dzięki niemu nie musimy martwić się o wykupienie ubezpieczenia w każdym kraju, przez który przejeżdżamy.

Zobacz więcej: Czarnogóra: Bałkańska perła na wakacje. Jak dojechać i co zobaczyć?

Zieloną Kartę otrzymamy w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy zawartą umowę ubezpieczenia OC. Aby ją wyrobić, musimy skontaktować się z firmą i podać kraj, w którym będzie nam potrzebna. Dokument drukowany jest na zielonym papierze, który podzielony jest na dwie części. Jeśli przydarzy nam się wypadek lub kolizja, wystarczy oderwać dolną część dokumentu i przekazać ją drugiej stronie. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego Zielona Karta może być wydawana bezpłatnie lub za dodatkową opłatą około 20-50 złotych.

Zieloną Kartę w formie papierowej musimy mieć, podróżując samochodem po:

Albanii,

Azerbejdżanie,

Iranie,

Izraelu,

Macedonii Północnej,

Maroku,

Mołdawii,

Tunezji,

Turcji,

Ukrainie.

Uprawiasz sporty ekstremalne? Koniecznie zabezpiecz siebie i swój sprzęt polisą

Niech nas nie zmyli nazwa - sporty ekstremalne to nie tylko skoki ze spadochronem lub na bungee. Według firm ubezpieczeniowych sporty ekstremalne to takie, które wiążą się z większym ryzykiem. Jeśli na wakacjach zamierzamy uprawiać sporty takie jak: kolarstwo górskie lub szosowe, nurkowanie, jazda konna, wspinaczka, kajakarstwo, żeglarstwo czy też surfing, powinniśmy dodatkowo się ubezpieczyć.

Jeśli nie jesteśmy pewni czy jakiś sport zaliczany jest do grupy sportów ekstremalnych, możemy sprawdzić to w warunkach polisy.

Wybierasz się na wspinaczkę w słowackich Tatrach? A może zamierzasz wynająć motorówkę w Chorwacji? W takich sytuacjach warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu obejmującym sporty ekstremalne. Warto pomyśleć także o ubezpieczeniu, które uchroni w przypadku zniszczenia wypożyczanej łodzi. Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń mogą być ogromne.

Zobacz więcej: Najdziwniejsze zwyczaje świata. O to nigdy nie pytaj. Tych gestów unikaj

Dzięki wykupieniu dodatkowej polisy zabezpieczymy się na wypadek wszelkich kontuzji i nieszczęśliwych zdarzeń. Możemy ubezpieczyć również sprzęt sportowy, który zabieramy ze sobą, dzięki temu, jeśli ulegnie on zniszczeniu podczas podróży, otrzymamy finansową rekompensatę. Przykładowo za polisę na tygodniowy wyjazd na Słowację zapłacimy minimum 105 złotych.



Jedziesz na wakacje w Polsce? Warto się dodatkowo ubezpieczyć

Jeśli wydaje nam się, że polisa turystyczna jest istotna tylko, gdy wyjeżdżamy za granicę, jesteśmy w błędzie. Mimo że na wakacjach w Polsce nie musimy przejmować się kosztami związanymi z leczeniem, hospitalizacją czy też powrotem do kraju, warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu NNW.

Polisy zagraniczne przede wszystkim ubezpieczają koszty leczenia, z kolei ubezpieczenia NNW zapewniają, że jeśli doznamy uszczerbku na zdrowiu w trakcie naszej podróży, możemy liczyć na wypłacenie odszkodowania w wysokości odpowiedniej do stopnia uszczerbku.

Zobacz więcej: Nie tylko PKP Intercity. Wakacyjne pociągi ruszyły w trasy

Dokładniejsze informacje na temat kwot znajdziemy w tabelach z wartościami, które znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ceny takiej polisy na wakacje w Polsce mogą różnić się w zależności od długości pobytu, wariantów ubezpieczenia, a także liczby ubezpieczanych osób.

Wyjeżdżając na weekendową wycieczkę, za ubezpieczenie NNW zapłacimy jedyne 6 złotych za dzień. Jednakże udając się na dłuższe wyjazdy, możemy liczyć, że kwota ta będzie niższa - np. już od około 1,5 złotych za dzień.

W Polsce warto także wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych, na przykład spływów kajakowych czy nauki windsurfingu. W razie kłopotów ubezpieczalnia pokryje koszty.

Czytaj więcej:

Wakacje 2023. Festiwalowe lato. Dokąd na koncert? Sprawdzamy

Nowa rządowa aplikacja. Niezbędna na wakacjach

Zmora bardzo długich lotów. Czym jest jet lag i jak go uniknąć?