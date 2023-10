Raport kontroli NIK w NCBR. "Szereg nieprawidłowości"

"W ramach konkursu wpłynęły łącznie 434 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Do oceny merytorycznej skierowano 390 projektów, a finalnie rekomendowano do dofinansowania 117 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 801 mln zł " - podała NIK.

Po pojawieniu się medialnych doniesień o możliwych nieprawidłowościach w czasie od początku marca do końca kwietnia NIK przeprowadziła kontrolę.

" NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości, zarówno na etapie przygotowania i organizacji konkursu, jak również w procesie naboru wniosków oraz wyboru projektów do dofinansowania " - wskazano.

Jak powiadomiono, najważniejsze nieprawidłowości dotyczą tego, że nie wskazano, jak wnioskodawcy powinni przeliczać kwotę dofinansowania, co mogło prowadzić do niejednakowego traktowania potencjalnych beneficjentów", braku transparentności i przejrzystości w procesie wyłaniania ekspertów na etapie tworzenia składów paneli, a także naruszenia ustawy wdrożeniowej oraz wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów . NIK podkreśliła również, że NCBR dwukrotnie zmieniało regulamin konkursu .

NIK zapowiada działania ws. NCBR

W związku ustaleniami przeprowadzonej kontroli NIK ma skierować do prokuratury zawiadomienie dotyczące podejrzenia korupcji i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.

"W kontekście nieprawidłowości w wydatkowaniu środków UE przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NIK skieruje zawiadomienia także do OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) i Komisji Europejskiej . Zdaniem Izby w sprawie tych nieprawidłowości należy również powołać sejmową komisję śledczą " - wskazuje NIK.

NIK podkreśliła, że ustalenia są tym bardziej alarmujące, gdyż NCBR "w najbliższych latach uczestniczy w wydatkowaniu ok. 36 mld zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który jest następcą Programu Inteligentny Rozwój ".

Afera NCBR. Posłowe KO złożyli dokumenty w NIK i zaalarmowali unijne instytucje

Pod koniec lutego posłowie informowali również, że w sprawie zwrócili się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Dariusz Joński: Afera NCBiR to PiS w soczewce

"Zrobili zamach na ćwierć miliarda. Zatrzymaliśmy ich z Michałem Szczerbą. To zaczęli się szykować do wielkiego skoku na 40 miliardów. Afera NCBiR to PiS w soczewce: oszustwa, złodziejstwo, ręczne sterowanie ekspertami i nieprawdopodobna chciwość. NIK potwierdza wszystkie nasze zarzuty. Po 15. będzie dużo pracy dla prokuratorów" - przekazał w piątek w serwisie X Dariusz Joński.