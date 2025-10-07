Okoliczne niże - ten znad Rosji i Półwyspu Bałkańskiego - podsyłają do Polski chmury, a jednocześnie z północnego-zachodu napływa do Polski cieplejsze, ale też wilgotniejsze powietrze polarno-morskie.

Według prognozy Polsat News we wtorek najwyższą temperaturą na termometrach będzie 17 st. C. Mogą na nią liczyć mieszkańcy Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. W Poznaniu, Zielonej Górze - tam na termometrach zobaczymy 14-15 st. C.

We wtorek na Wybrzeżu powinno pojawić się więcej słońca niż na pozostałym obszarze kraju. Na wschodzie, południu i w centrum przez cały dzień będzie dużo chmur, pojawią się opady deszczu i mżawki.

Intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał alert pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu w powiatach bielskim i cieszyńskim w województwie śląskim. Obowiązuje on do wtorku, do godz. 20.00. Spodziewana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 20 mm.

W nocy z wtorku na środę we wschodniej i centralnej Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu, w rejonach podgórskich Karpat i na zachodzie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu oraz mżawkami.

Na Pomorzu Zachodnim mogą pojawić się opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów na tym obszarze osiągnie do 15 mm. Na południu, w centrum i na wschodzie utworzą się także mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów.

Prognoza pogody. Alerty IMGW przed gęstą mgłą

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o gęstej mgle dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego oraz dla części województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Alert obowiązuje we wtorek od godz. 22.00 do środy do godz. 9.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 3 st. C na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich, około 5-6 st. C w centrum, do 12 st. C w strefie nadmorskiej. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę. Nie unikniemy deszczu

W środę na wschodzie i na południu kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. Na zachodzie wzrośnie do dużego. Wystąpią opady deszczu. Temperatura wyniesie od 11 st. C w rejonach podgórskich, około 14-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na granicach zachodnich i na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. Na Wybrzeżu porywy wiatru do 40 km/h.

W nocy ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C na wschodzie, 9-10 st. C w centrum, do około 12-13 st. C w strefie nadmorskiej i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i północno-zachodni.

Długoterminowa pogoda. Synoptycy informują o opadach śniegu

Według długoterminowej prognozy IMGW na 10 dni od poniedziałku, 13 września, na południu kraju temperatura minimalna wyniesie minus 1 st. C. Od wtorku do czwartku osiągnie od minus 4 do minus 2 st. C.

Od wtorku, 14 października, w regionach południowych prognozowany jest również śnieg, który utrzyma się do czwartku, 16 października.

