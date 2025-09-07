Burze pozostaną w Polsce. W części kraju zagrzmi, wydano ostrzeżenia
Poniedziałek przyniesie nieco wyższe temperatury, jednak opady deszczu wciąż będą się utrzymywać. Lokalnie mogą pojawić się także burze. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części Polski.
W skrócie
- Poniedziałek przyniesie zachmurzenie, miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, głównie w centrum oraz na południu kraju.
- Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami i mgłami w kilku województwach, w tym na Podkarpaciu, w Małopolsce i Dolnym Śląsku.
- We wtorek przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie, lokalne burze oraz opady deszczu, a temperatury maksymalne w większości regionów będą wynosić od 21 do 24 stopni Celsjusza.
W poniedziałek zachmurzenie na wschodzie będzie małe i umiarkowane, w centrum i na zachodzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze, możliwy grad.
Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na południu lokalnie do około 30 mm.
Prognoza pogody. Burze nie odpuszczają. Zagrzmi w części Polski
Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza do 27 stopni, chłodniej w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu, od 19 stopni Celsjusza do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.
W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, w części południowej kraju duże. Miejscami na południu, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. W drugiej połowie nocy na zachodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Termometry maksymalnie wskażą od 11 stopni Celsjusza do 14 stopni, cieplej nad samym morzem do 16 stopni. Najchłodniej w rejonach podgórskich od 8 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, okresami zmienny. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h.
Gdzie jest burza? Kilka regionów objęte ostrzeżeniami
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym towarzyszyć będą opady deszczu. Alert dotyczy województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, a także części województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
W części Podkarpacia, Małopolski oraz Dolnego Śląska wydano również ostrzeżenie przed mgłami.
We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie na północy okresami pojawią się rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm.
Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.