Burze pozostaną w Polsce. W części kraju zagrzmi, wydano ostrzeżenia

W skrócie Poniedziałek przyniesie zachmurzenie, miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, głównie w centrum oraz na południu kraju.

Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami i mgłami w kilku województwach, w tym na Podkarpaciu, w Małopolsce i Dolnym Śląsku.

We wtorek przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie, lokalne burze oraz opady deszczu, a temperatury maksymalne w większości regionów będą wynosić od 21 do 24 stopni Celsjusza.

W poniedziałek zachmurzenie na wschodzie będzie małe i umiarkowane, w centrum i na zachodzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze, możliwy grad.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na południu lokalnie do około 30 mm.

Prognoza pogody. Burze nie odpuszczają. Zagrzmi w części Polski

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza do 27 stopni, chłodniej w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu, od 19 stopni Celsjusza do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, w części południowej kraju duże. Miejscami na południu, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. W drugiej połowie nocy na zachodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Termometry maksymalnie wskażą od 11 stopni Celsjusza do 14 stopni, cieplej nad samym morzem do 16 stopni. Najchłodniej w rejonach podgórskich od 8 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, okresami zmienny. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Gdzie jest burza? Kilka regionów objęte ostrzeżeniami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym towarzyszyć będą opady deszczu. Alert dotyczy województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, a także części województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W części Podkarpacia, Małopolski oraz Dolnego Śląska wydano również ostrzeżenie przed mgłami.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie na północy okresami pojawią się rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

