Jesień całkowicie przejmuje kontrolę nad pogodą. Sucho na pewno nie będzie

To będzie zdecydowanie jesienny dzień, a w górach da się nawet poczuć zimę. W wielu miejscach popada nieprzyjemny deszcz, którego najwięcej będzie nad morzem. Tam miejscami również zagrzmi i powieje silny wiatr, osiągający ponad 70 km/h. W Tatrach może popadać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Od rana deszcz pada przede wszystkim nad morzem, jednak opadów trzeba się spodziewać w większości Polski. W Tatrach może sypnąć śnieg
Od rana deszcz pada przede wszystkim nad morzem, jednak opadów trzeba się spodziewać w większości Polski. W Tatrach może sypnąć śnieg

Od rana najmocniej pada nad morzem, w północnej części Pomorza i we wschodniej części Pomorza Zachodniego. Tam deszczom towarzyszy silniejszy wiatr, osiągający w porywach do około 60 km/h. W tej części kraju "w kolejnych godzinach sytuacja będzie się powtarzać" - głosi komunikat pogodowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Słabiej popada też w innych częściach kraju.

Pogoda z deszczem i burzami, szczególnie na północy

"Wciąż nad region znad Bałtyku wkraczać będą kolejne komórki opadowe, którym lokalnie mogą towarzyszyć również burze i porywisty wiatr, który w najbliższych godzinach zacznie się nasilać. Porywy wiatru w godzinach okołopołudniowych i po południu mogą przekraczać 70 km/h, zaś średnia prędkość wiatru na środkowym wybrzeżu może osiągać około 55 km/h" - ostrzega IMGW.

Do godz. 20:00 alert pierwszego stopnia z powodu silnego deszczu z burzami będzie obowiązywać w północnych powiatach województwa pomorskiego oraz w powiatach koszalińskim, Koszalin i sławieńskim w zachodniopomorskim.

Miejscami suma opadów, szczególnie we wschodniej części terenów objętych ostrzeżeniami, może sięgać 20-30 litrów wody na metr kwadratowy.

    Nie tylko deszcz. W górach zrobi się biało

    Pogoda będzie nieprzyjemna nie tylko nad morzem. W większości Polski środa będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu. Oprócz tego wysoko w Tatrach synoptycy prognozują również opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

    Kolorowa mapa Polski i krajów sąsiednich prezentująca prognozowane natężenie opadów atmosferycznych wyrażone w mm/h, z zaznaczonymi obszarami intensywnych opadów w odcieniach niebieskiego oraz liniami ciśnienia atmosferycznego.
    Środa będzie deszczowa, zwłaszcza nad morzemWXChartsmateriał zewnętrzny

    Będzie chłodno, z temperaturami od 14 do 18 stopni. Na terenach podgórskich będzie jeszcze chłodniej: w najcieplejszych godzinach dnia może być nie więcej niż 13 stopni Celsjusza.

    Silny wiatr powieje nie tylko na Wybrzeżu. W Karpatach prognozowane są podmuchy do 60 km/h, a wysoko w Sudetach mogą one osiągać do 80 km/h.

