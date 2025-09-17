Od rana najmocniej pada nad morzem, w północnej części Pomorza i we wschodniej części Pomorza Zachodniego. Tam deszczom towarzyszy silniejszy wiatr, osiągający w porywach do około 60 km/h. W tej części kraju "w kolejnych godzinach sytuacja będzie się powtarzać" - głosi komunikat pogodowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Słabiej popada też w innych częściach kraju.

Pogoda z deszczem i burzami, szczególnie na północy

"Wciąż nad region znad Bałtyku wkraczać będą kolejne komórki opadowe, którym lokalnie mogą towarzyszyć również burze i porywisty wiatr, który w najbliższych godzinach zacznie się nasilać. Porywy wiatru w godzinach okołopołudniowych i po południu mogą przekraczać 70 km/h, zaś średnia prędkość wiatru na środkowym wybrzeżu może osiągać około 55 km/h" - ostrzega IMGW.

Do godz. 20:00 alert pierwszego stopnia z powodu silnego deszczu z burzami będzie obowiązywać w północnych powiatach województwa pomorskiego oraz w powiatach koszalińskim, Koszalin i sławieńskim w zachodniopomorskim.

Miejscami suma opadów, szczególnie we wschodniej części terenów objętych ostrzeżeniami, może sięgać 20-30 litrów wody na metr kwadratowy.

Nie tylko deszcz. W górach zrobi się biało

Pogoda będzie nieprzyjemna nie tylko nad morzem. W większości Polski środa będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu. Oprócz tego wysoko w Tatrach synoptycy prognozują również opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Środa będzie deszczowa, zwłaszcza nad morzem

Będzie chłodno, z temperaturami od 14 do 18 stopni. Na terenach podgórskich będzie jeszcze chłodniej: w najcieplejszych godzinach dnia może być nie więcej niż 13 stopni Celsjusza.

Silny wiatr powieje nie tylko na Wybrzeżu. W Karpatach prognozowane są podmuchy do 60 km/h, a wysoko w Sudetach mogą one osiągać do 80 km/h.

