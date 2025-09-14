Załamanie pogody, alerty niemal w całym kraju. To dopiero początek

Dawid Szczyrbowski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przez burzami, opadami deszczu oraz gradu dla niemal całej Polski. Niedzielna plucha jest zapowiedzią nadchodzącego tygodnia. Załamanie pogody potrwa do czwartku, a najgorzej będzie w środę, kiedy temperatury pokażą maksymalne kilkanaście stopni.

IMGW ostrzega przed ulewnym deszczem. Opady będą występować przez najbliższych kilka dni. Zdj. ilustracyjne
IMGW ostrzega przed ulewnym deszczem. Opady będą występować przez najbliższych kilka dni. Zdj. ilustracyjneWojciech Strozyk/REPORTERReporter

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 14 województw.

Ostrzeżenia będą obowiązywać dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.

Pogoda. IMGW ostrzega: możliwe burze i opady gradu

Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić wyładowania atmosferyczne i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Najwcześniej zakończą się one w niedzielę o godz. 15 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu, do godz. 2 w nocy.

    Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

    Prognoza nie napawa optymizmem. Dużo opadów i niższe temperatury

    Nadchodzący tydzień przyniesie załamanie pogody. W poniedziałek synoptycy prognozują opady deszczu na zachodzie kraju. Tylko na południu temperatury przekroczą wartość 20 stopni.

    We wtorek deszcz przeniesie się w kierunku wschodnim. Jednak najgorzej będzie w środę. Ma padać w całej Polsce, a termometry wskażą maksymalnie kilkanaście stopni.

    Poprawa nastąpi w czwartek, chociaż północno-zachodnia część kraju będzie nadal pod wpływem deszczowego frontu. W piątek temperatury w całej Polsce wzrosną do wartości 20 stopni lub wyżej. Najcieplej będzie w Zielonej Górze - 26 stopni.

