Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 14 województw.

Ostrzeżenia będą obowiązywać dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.

Pogoda. IMGW ostrzega: możliwe burze i opady gradu

Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić wyładowania atmosferyczne i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Najwcześniej zakończą się one w niedzielę o godz. 15 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu, do godz. 2 w nocy.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza nie napawa optymizmem. Dużo opadów i niższe temperatury

Nadchodzący tydzień przyniesie załamanie pogody. W poniedziałek synoptycy prognozują opady deszczu na zachodzie kraju. Tylko na południu temperatury przekroczą wartość 20 stopni.

We wtorek deszcz przeniesie się w kierunku wschodnim. Jednak najgorzej będzie w środę. Ma padać w całej Polsce, a termometry wskażą maksymalnie kilkanaście stopni.

Poprawa nastąpi w czwartek, chociaż północno-zachodnia część kraju będzie nadal pod wpływem deszczowego frontu. W piątek temperatury w całej Polsce wzrosną do wartości 20 stopni lub wyżej. Najcieplej będzie w Zielonej Górze - 26 stopni.

