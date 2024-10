"W 2023 roku nowy rząd obiecywał nam bezpieczną Polskę, w której przestrzegane są prawa człowieka. Tymczasem rok po wyborach zapowiedział tymczasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu , co jest całkowicie niezgodne ze standardami ochrony praw człowieka" - pisze organizacja.

Strategia migracyjna. Amnesty International pisze petycję do Donalda Tuska

W przekonaniu aktywistów zaproponowane przez rząd rozwiązania to "ustawa wywózkowa" , ponieważ przewidują nakaz opuszczenia terytorium RP i zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw obszaru Schengen dla tych osób, które przekroczyły granicę w sposób niezgodny z prawem .

Organizacja zwraca się w swojej petycji do premiera Donalda Tuska , by ten dopilnował, "aby przyjmowana strategia była zgodna z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka".

Bartłomiej Sienkiewicz o krytykach: Odklejeni ludzie. Amnesty International odpowiada