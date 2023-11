PiS szykuje ustawową "wrzutkę". To ma być test dla nowej władzy

Za nami dwa pierwsze dni inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. Decyzją marszałka Szymona Hołowni obrady zostaną wznowione 21 listopada o godzinie 12. Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronach internetowych Sejmu, parlamentarzyści głosować będą nad wyborem składów osobowych komisji sejmowych, składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej , Komisji Etyki Poselskiej oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

To jednak nie wszystko. Jak się bowiem okazuje, rząd Mateusza Morawieckiego - zdymisjonowany, lecz do czasu powołania nowej Rady Ministrów dalej sprawujący swoje obowiązki, szykuje nowej większości parlamentarnej pewną "wrzutkę", mówiąc tym samym "sprawdzam".

Wakacje kredytowe 2024. Co zrobi opozycja?

Rzecznik rządu zapowiedział w Radiu Zet, że do Sejmu, w trybie obiegowym, zostanie skierowany w środę projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok.

Piotr Müller został zapytany o gorącą atmosferę na sali plenarnej, jednak stwierdził, że kwestie dotyczące emocjonalnych wymian zdań są drugorzędne. - Najważniejsze teraz jest to, czy Sejm będzie mógł w najbliższym czasie rozstrzygnąć najważniejsze kwestie, które dotyczą ustaw - rozpoczął rzecznik rządu.

- Oczywiście wybieranie poszczególnych członków czy to KRS, czy Trybunału Stanu jest ważne, ale my oczekujemy przede wszystkim przyjmowania ustaw. A taka ustawa dzisiaj zostanie też skierowana do Sejmu, przyjęta wczoraj przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, czyli wakacje kredytowe - zapowiedział Müller. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zaanonsował także kolejne ustawy, mówiąc choćby o kwestii VAT-u na żywność.