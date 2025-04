Wcześniej, jak przekazał rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, "zdecydowaną większością głosów" Woźniak został wykluczony z klubu Lewicy za to, że sprzeciwił się partyjnej dyscyplinie podczas głosowania w Senacie.

W minioną środę nad projektem pochylił się Senat. Po tych wydarzeniach szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że w związku z decyzją Woźniaka, złożyła wniosek o wykluczenie go z klubu, do czego doszło w piątek . Przed głosowaniem wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat w TOK FM podkreślała, że Woźniak "nie pierwszy raz głosował inaczej niż rekomendował klub".

Lewica od początku sprzeciwia się obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy. W tym celu Magdalena Biejat, będąca kandydatem partii na prezydenta RP, udała się w ostatnim czasie na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego.

Poza nią o weto nawołują też kandydat Partii Razem Adrian Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska, stojące na stanowisku, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia. W środę premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.