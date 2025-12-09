Uciekał kilkadziesiąt kilometrów i szponcił na drodze. "Chciał się pobawić"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

"Rajd" pirata drogowego w woj. podlaskim zakończył się na policyjnej blokadzie. 29-latek złamał szereg przepisów, stwarzając wielkie zagrożenie na jezdni. Mężczyzna m.in. jechał pod prąd, wyprzedzał na skrzyżowaniu i taranował barierki. Szponcenie nie opłaciło się, a niebezpieczny kierowca trafił do policyjnego aresztu.

Uszkodzony samochód osobowy z otwartą maską stoi na środku jezdni autostrady nocą. Na tle widoczne policyjne radiowozy z włączonymi sygnałami świetlnymi.
Pościg za 29-latkiem trwał kilkadziesiąt minut. Skończył się na policyjnej blokadziePolicja Podlaskamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 29-latek uciekał przed policją drogą krajową nr 19, przekraczając prędkość 160 km/h i wielokrotnie łamiąc przepisy.
  • Podczas pościgu mężczyzna jechał pod prąd, zmuszał innych kierowców do hamowania i taranował barierki.
  • Po długiej ucieczce został zatrzymany przez policyjną blokadę.
  • Grozi mu do pięciu lat więzienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policja opublikowała nagranie pościgu za 29-latkiem, który na drodze krajowej nr 19 w woj. podlaskim pędził swoim audi z prędkością ponad 160 km/h.

Mężczyzna uciekał przed pościgiem kilkadziesiąt kilometrów. Ostatecznie jego "rajd" zakończył się na policyjnej blokadzie.

Podlaskie. Pirat drogowy szponcił, wpadł w ręce policji

W akcję pościgową zaangażowali się mundurowi z Siemiatycz i Białej Podlaskiej. Jak przekazano w policyjnym komunikacie, 29-latek popełnił wiele wykroczeń.

Chodzi m.in. o niestosowanie się do znaku STOP, wyprzedzanie na skrzyżowaniu, zmuszenie do hamowania prawidłowo jadącego kierowcę oraz jazdę bez włączonych świateł.

Zobacz również:

Raper Jongmen zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zdj. ilustracyjne
Polska

Polski raper zatrzymany w Dubaju. Szukał go Interpol

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    "Po kilkunastu minutach ucieczki nie zastosował się też do znaku nakazu jazdy w prawo i wjechał na ekspresowy odcinek '19' w okolicach Bielska Podlaskiego pod prąd" - czytamy w policyjnej relacji.

    W oczy rzuca się sformułowanie, jakiego funkcjonariusze użyli w tytule swojego sprawozdania z interwencji. "Szponcił na drodze - zatrzymali go policjanci".

    Funkcjonariusze w ten sposób nawiązali do głosowania na Młodzieżowe Słowo Roku. W 2025 roku "zwyciężyło" słowo szponcić/szpont.

    "Szponcić" w języku młodzieży oznacza przede wszystkim spontaniczne, energiczne działanie, nie zawsze legalne, to także "nagłe pomysły czy improwizowane akcje". Może być używane w celu wyrażenia dezaprobaty, ale także - w zależności od kontekstu - by wyrazić podziw.

    Pirat drogowy na Podlasiu. Jechał pod prąd, policja ustawiła blokadę

    Nie zważając na stwarzane zagrożenie mężczyzna kontynuował swój "rajd" i taranował barierki ochronne. Do działania przystąpili funkcjonariusze z Białej Podlaskiej, którzy ustawili blokadę.

    Zatrzymany pirat drogowy tłumaczył mundurowym, że "chciał się pobawić". Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Osobne badanie wykaże, czy 29-latek był pod wpływem środków odurzających.

    "Zabawa z policjantami zakończyła się w policyjnym areszcie" - podkreślono w komunikacie. Aresztowanemu odebrano prawo jazdy. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności za niezatrzymanie się do kontroli. Dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenia.

    Zobacz również:

    Hongkong. Liczba ofiar śmiertelnych pożaru na osiedlu Wang Fuk Court wzrosła do 160
    Świat

    Tragiczny bilans pożaru w Hongkongu. Służby zakończyły poszukiwania

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    "Federalnie rzecz biorąc". Szach-mat Tuska w Berlinie?INTERIA.PL

    Najnowsze