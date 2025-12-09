W skrócie Mężczyzna z Leszna przez osiem miesięcy wyłudzał pieniądze od klientów, oferując na sprzedaż mieszkania, których nie posiadał.

Postawiono mu 59 zarzutów, a straty przekroczyły sześć milionów złotych.

Sprawa została zakończona przez śledczych i przekazana do sądu.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka poinformowała we wtorek, że 29-latek przez osiem miesięcy - na przełomie ubiegłego i bieżącego roku - oszukiwał przy sprzedaży nieruchomości.

- Oferował na sprzedaż nieruchomości, których w rzeczywistości nie posiadał. Dysponował pojedynczymi mieszkaniami, które prezentował wielu klientom, spisywał na nie umowy i pobierał zaliczki. Oferował także pośrednictwo w uzyskaniu kredytów na zakup mieszkań i kompleksową pomoc w zakupie nieruchomości, czego w rzeczywistości nie czynił - podkreśliła Żymełka.

Policjanci z Leszna zatrzymali sprawcę oszustw w marcu na Śląsku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Żymełka wskazała, że policjanci w trakcie postępowania przesłuchali blisko stu świadków, analizowali dane z kont bankowych oraz dane teleinformatyczne. Praca funkcjonariuszy doprowadziła do ogłoszenia podejrzanemu 59 zarzutów, głównie popełnienia oszustw i wyłudzenia od kilkudziesięciu osób pieniędzy w kwocie ponad sześć mln zł.

Żymełka zaznaczyła, że prawdopodobnie mężczyzna przeznaczył je na regulowanie bieżących zobowiązań oraz na hazard. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Policyjni śledczy zakończyli już sprawę i przesłali do Prokuratury Rejonowej w Lesznie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu; następnie sprawa trafi do sądu.

