Oszukiwał przy sprzedaży nieruchomości. Wyrządził kilkumilionowe straty

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Mężczyzna z Leszna przez osiem miesięcy wyłudzał pieniądze, podszywając się pod właściciela nieruchomości i pobierając zaliczki na fikcyjny zakup mieszkań. Policja, po szeroko zakrojonym śledztwie, zatrzymała sprawcę, któremu postawiono 59 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekraczają sześć milionów złotych.

Ręka osoby w pomarańczowym swetrze chwyta za metalową klamkę białych, nowoczesnych drzwi.
29-latek oszukiwał przy sprzedaży nieruchomości, wyłudził ponad sześć mln złZdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

W skrócie

  • Mężczyzna z Leszna przez osiem miesięcy wyłudzał pieniądze od klientów, oferując na sprzedaż mieszkania, których nie posiadał.
  • Postawiono mu 59 zarzutów, a straty przekroczyły sześć milionów złotych.
  • Sprawa została zakończona przez śledczych i przekazana do sądu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka poinformowała we wtorek, że 29-latek przez osiem miesięcy - na przełomie ubiegłego i bieżącego roku - oszukiwał przy sprzedaży nieruchomości.

- Oferował na sprzedaż nieruchomości, których w rzeczywistości nie posiadał. Dysponował pojedynczymi mieszkaniami, które prezentował wielu klientom, spisywał na nie umowy i pobierał zaliczki. Oferował także pośrednictwo w uzyskaniu kredytów na zakup mieszkań i kompleksową pomoc w zakupie nieruchomości, czego w rzeczywistości nie czynił - podkreśliła Żymełka.

Policjanci z Leszna zatrzymali sprawcę oszustw w marcu na Śląsku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Zobacz również:

Oszust wyłudził miliony złotych przy sprzedaży nieruchomości
Wielkopolskie

Nie miał mieszkań, które oferował. Oszust wyłudził miliony. Śledczy apelują

Marta Stępień
Marta Stępień

    Oszukiwał przy sprzedaży nieruchomości. Miał wyłudzić ponad sześć mln zł

    Żymełka wskazała, że policjanci w trakcie postępowania przesłuchali blisko stu świadków, analizowali dane z kont bankowych oraz dane teleinformatyczne. Praca funkcjonariuszy doprowadziła do ogłoszenia podejrzanemu 59 zarzutów, głównie popełnienia oszustw i wyłudzenia od kilkudziesięciu osób pieniędzy w kwocie ponad sześć mln zł.

    Żymełka zaznaczyła, że prawdopodobnie mężczyzna przeznaczył je na regulowanie bieżących zobowiązań oraz na hazard. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

    Policyjni śledczy zakończyli już sprawę i przesłali do Prokuratury Rejonowej w Lesznie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu; następnie sprawa trafi do sądu.

    Zobacz również:

    Policjanci z Łodzi poszukują oszusta, który wyłudził sporą sumę pieniędzy
    Łódzkie

    Podał się za "Dubajczyka" i wyłudził pieniądze. Policja prosi o pomoc

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska
    Tomczyk w "Graffiti" o polskim satelicie: To jest poziom światowyPolsat News

    Najnowsze