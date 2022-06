Na stronie Trybunału opublikowano oświadczenia majątkowe prezes Julii Przyłębskiej i dziewięciu innych sędziów TK: Rafała Wojciechowskiego, Wojciecha Sycha, Jakuba Steliny, Zbigniewa Jędrzejewskiego, Stanisława Piotrowicza, Piotra Pszczółkowskiego, Bogdana Święczkowskiego, Mariusza Muszyńskiego i Andrzeja Zielonackiego.

Prezes TK Julia Przyłębska jest właścicielką domu o powierzchni 250 metrów kwadratowych położonego na działce wielkości 2001 metrów kwadratowych. Do spłaty pozostało jej jeszcze 237 tys. zł kredytu hipotecznego. Prezes TK ma także dwa kredyty konsumpcyjne na 55 tys. zł.

Przyłębska deklaruje ok. 250 tys. zł oraz 25 tys. euro oszczędności. Zgodnie z jej oświadczeniem majątkowym ma także samochód Skodę Fabię z 2015 r.

W swoim oświadczeniu prezes TK odnosi się do medialnych informacji i wyjaśnia, że "łączna powierzchnia zabudowy domu stanowi 256 metrów kwadratowych a łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 308 metrów kwadratowych, bowiem w bryle budynku znajduje się garaż o powierzchni 51,21 metrów kwadratowych".

Podkreśla również, że na działce znajduje się basen oraz domek techniczny, "w którym znajduje się oprzyrządowanie basenowe i pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni 18 metrów kwadratowych".

Julia Przyłębska tłumaczy także, że "kredyt hipoteczny w kwocie milion sto tysięcy złotych został w większości spłacony w 2021 r. ze środków pochodzących ze sprzedaży domu".

Oświadczenie majątkowe Mariusza Muszyńskiego

Z kolei zgodnie z oświadczeniem majątkowym wiceprezesa TK sędziego Mariusza Muszyńskiego, wspólnie z żoną ma on dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych położony na działce wielkości 877 metrów kwadratowych. W 2020 r. wyceniał jego wartość na ok. 1 mln 430 tys. zł.

To zmiana w porównaniu do 2019 r. Zgodnie z ówczesnym oświadczeniem, sędzia był właścicielem domu o powierzchni 170 metrów kwadratowych położonego na działce o wielkości 450 metrów kwadratowych. Deklarował wówczas, że kupił go w 2007 r. za 900 tys. zł. Wziął w tym celu kredyt, a w 2019 r. pozostawało mu do spłaty 46 397 tys. franków szwajcarskich.



Wzrosły także oszczędności Muszyńskiego. Według najnowszej deklaracji ma zgromadził on 305 tys. zł. W 2020 r. jego oszczędności wyniosły 55 tys. zł, a rok wcześniej ponad pół miliona. Obecnie w walutach ma 29 dolarów, 12 euro oraz 37 franków szwajcarskich - podobnie jak w latach ubiegłych.

Sędzia obecnie, podobnie jak w ubiegłym roku, nie ma żadnych kredytów.

Muszyński jest też właścicielem samochodów Mercedesa klasy C z 2016 r. wartego ok. 100 tys. zł oraz Nissana Navara z 2006 r., którego wartość wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku. Obecnie sędzia wycenia go na ok. 20 tys. zł, choć w 2020 r. według jego szacunków auto warte było ok. 16 tys. zł.

Wiceprezes TK jest również posiadaczem wartościowych mebli. W rubryce dotyczącej mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł wpisał m.in. szafę barokową, kanapę włoską i fortepian yamaha.

Majątek sędziego Stanisława Piotrowicza

Sędzia Stanisław Piotrowicz wspólnie z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 109 metrów kwadratowych oraz 64-metrowego mieszkania. Ma też gospodarstwo rolne, na którym znajdują się garaż i zabudowania gospodarcze.

Sędzia Piotrowicz zgromadził 287 426 tys. zł oszczędności.

Posiada samochód Toyotę Camry z 2020 r. oraz Toyotę Avalon z 2005 r.

Oświadczenie Bogdana Święczkowskiego

Według oświadczenia majątkowego Bogdana Święczkowskiego, byłego prokuratora krajowego, który sędzią TK został w tym roku, jest on właścicielem domu o powierzchni 240 metrów kwadratowych położonego na 863-metrowej działce. Sędzia jest także właścicielem domku letniskowego o powierzchni 80 metrów kwadratowych.

Święczkowski wspólnie z żoną ma 838 tys. złotych i ponad 96 tys. dolarów oszczędności.

Były prokurator krajowy ma dwa samochody - Toyotę RAV4 z 2019 r. oraz Porsche Cayenne z 2009 r.

W rubryce dotyczącej wartościowego mienia ruchomego, Święczkowski wpisał wannę i saunę ogrodową wyprodukowane w 2019 r.

Jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK

Kwestia oświadczeń majątkowych sędziów TK za 2021 r. wzbudziła zainteresowanie mediów po informacji, że Sąd Najwyższy na wniosek prezes Przyłębskiej utajnił jej oświadczenie majątkowe, a sama Przyłębska wcześniej nadała klauzulę "zastrzeżone" oświadczeniom pięciu sędziów TK. Niedługo po tym, po serii krytycznych publikacji medialnych, prezes TK wystąpiła o odtajnienie jej oświadczenia. Zgodnie z ustawą, Trybunał publikuje je do 30 czerwca każdego roku.

W środę o jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK pytany był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Szef resortu odparł, że jest zwolennikiem jawności oświadczeń majątkowych i był inicjatorem jawności oświadczeń sędziów i prokuratorów. - Taki jest mój pogląd i każdemu doradzam, aby ujawniał oświadczenia majątkowe w takim zakresie w jakim prawo to stanowi. To dotyczy także sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Ziobro.



W przypadku pięciu oświadczeń majątkowych, prezes Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak w roku ubiegłym, uwzględniła wniosek o nadanie klauzuli tajności "zastrzeżone". Klauzula tajności dotyczy: Krystyny Pawłowicz, Bartłomieja Sochańskiego, Michała Warcińskiego, Justyna Piskorskiego oraz Jarosława Wyrembaka.