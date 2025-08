W skrócie Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę umożliwiającą korzystanie z pomocy psychologa osobom powyżej 13. roku życia bez zgody opiekuna.

Podpisał dwa weta dotyczące likwidacji uczelni wyższych oraz zmian w przepisach dotyczących Służby Więziennej i służb mundurowych.

Prezydent argumentuje, że przepisy mogą naruszać prawa rodziców i nie gwarantują odpowiedniej ochrony psychologicznej dla młodych osób.

Jak poinformowała kancelaria prezydenta, Andrzej Duda odmówił podpisania dwóch ustaw uchwalonych przez parlament i odesłał je do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Dwie kolejne skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli prewencyjnej.

Ostatnie weta prezydenta. Andrzej Duda zdecydował

Pierwsza z ustaw, której nie podpisał prezydent, dotyczyła likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

- Nie zgodzę się na to, by uderzano w Polsce w wyższe uczelnie. Czy to w ogóle je likwidując, czy jak w przypadku Akademii Sprawiedliwości, gdzie nie tyle się ją likwiduje, co w ogromnym stopniu tak naprawdę następuje skok na jej autonomię. Tu chodzi o jej przejęcie kadrowe i zastąpienie je swoimi ludźmi, więc typowy skok na stołki - tłumaczył podczas wywiadu w TV Republika.

Prezydent zawetował również ustawę z 25 czerwca 2025 r., która dotyczyła zmian w przepisach o Służbie Więziennej oraz programach modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Dwie ustawy odesłane do TK. Prezydent wyjaśnia

Z kolei do Trybunału Konstytucyjnego trafiła ustawa wprowadzająca możliwość korzystania z pomocy psychologa przez osoby powyżej 13. roku życia bez zgody rodziców lub opiekunów.

- Przyczyna jest bardzo prosta: chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo dzieckiem jest osoba, która ukończyła dopiero 13 lat. Moim zdaniem jest to bardzo wątpliwe konstytucyjnie, jeśli chodzi o prawa rodziców - uzasadniał prezydent.

Podkreślił również, że trzynastolatkowie nie mają jeszcze pełnego rozeznania, a brak odpowiednich regulacji dotyczących zawodu psychologa może stwarzać ryzyko, że młode osoby trafią na osoby nieodpowiednio przygotowane.

- Zawód psychologa w Polsce nie jest wystarczająco zabezpieczony, by można go było uznać za klasyczny zawód zaufania publicznego. Brakuje odpowiedniej weryfikacji i kontroli, co budzi obawy o to, kto oddziałuje na psychikę dziecka i komu opowiada ono o swoich sprawach rodzinnych - zaznaczył.

Dodał, że skierowanie ustawy do TK w trybie kontroli prewencyjnej oznacza, że ta ustawa nie wejdzie w życie.

Do TK trafiła również ustawa z dnia 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

