Andrzej Duda założy partię polityczną? "Do tej pory nie planowałem"

- Powiedziałem wcześniej wielokrotnie, że jestem gotów zawsze służyć Rzeczypospolitej wtedy, kiedy będzie takie zapotrzebowanie. Zawsze to tak traktowałem i tutaj się nic nie zmieniło - mówił Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń".

Dodał, że na pewno "będzie poświęcał się wielu działalnościom". - Mam 53 lata i dużo energii w sobie. To za wcześnie, by przechodzić na jakaś emeryturę. Jeśli będzie zapotrzebowanie, żebym pełnił jakaś służbę publiczną (...) to będę gotów obowiązki podjąć, o ile nie będzie kolizji ze statusem byłego prezydenta - zapewnił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.