Duda przestrzega Tuska. "Jest w głębokim błędzie"

- Jeżeli premier Tusk myśli, że radykalizacja (...) to jest to, czego oczekują wyborcy, to jest w głębokim błędzie - powiedział prezydent w programie "Gość Wydarzeń". Na antenie Polsat News Andrzej Duda stwierdził, że rząd zajmuje się "zemstą" zamiast rozwojem wielkich inwestycji.