Z czasem jednak - jak sam przyznał - " kompletnie się zawiódł ", co sprawiło, że zbojkotował drugie zaprzysiężenie w 2020 roku, które określił mianem "cyrku".

Zdaniem Wałęsy Duda nie ma już przed sobą przyszłości w polityce i nie zamierza on poświęcać mu więcej uwagi.

Podkreślił również, że jest to ostatni raz, gdy zabiera głos w jego sprawie działań obecnego prezydenta. - Zapomnijmy o nim na zawsze - zaapelował.

- Nie mam poczucia jakiejkolwiek porażki . Absolutnie. Uważam, że to było bardzo udane 10 lat. Jestem usatysfakcjonowany - stwierdził.

Podkreślił, że musiał podejmować wiele trudnych decyzji. - Oczywiście są tacy, również i z obozu politycznego Zjednoczonej Prawicy, jak usłyszeliśmy, którzy mają do mnie pretensje, że to złe decyzje, weta sądowe, ale osobiście uważam, że to były dobre decyzje. Więc uważam, że prezydent na piątkę - ocenił.