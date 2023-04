Po godzinie 12 rozpoczęły się wystąpienia prezydentów Polski, Niemiec i Izraela. Politycy zebrali się na Bohaterów Getta Warszawskiego w stolicy.

Obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim rozpoczęły się od przemówienia Mariana Turskiego, byłego więźnia Auschwitz, który przytoczył fragment poematu "Kontratak". Jak podkreślił, obchody są formą wyrażenia hołdu organizatorom oporu.

Turski przytoczył historię Heleny Kuczeb, obecnej na uroczystościach. - Wówczas 11-letnia dziewczynka. Jej dwaj starsi bracia trafili na plac dwie przecznice stąd, zanim zostali wywiezieni do komór gazowych, tacy jak oni przeżywali kilka dni.

- Mam obowiązek powtórzyć wezwanie. Ludzie, nie bądźcie obojętni na zło, bądźcie czujni, nienawiścią bardzo łatwo zgromadzić popleczników (...) Dlatego tych, którzy sieją nienawiść oskarżam - mówił Turski. Jego przemówienie spotkało się z owacjami na stojąco.

Zdjęcie Marian Turski / Leszek Szymański / PAP

Głos zabrał również prezydent Polski Andrzej Duda.

- W czasie II wojny światowej Warszawa dwa razy zerwała się do walki, już w czasie okupacji, kiedy nie udała się w 1939 rok jej obrona (...), kiedy przyszli Niemcy i zajęli jej stolicę po to, aby Polska zniknęła z mapy, by w części stała się terytorium Rzeszy Niemieckiej, a w części Generalnego Gubernatorstwa i sowieckiego państwa - mówił.

Jak podkreślił prezydent Polski, Warszawa była wówczas już wielkim miastem i drugim po Nowym Jorku "skupiskiem Żydów". - Ten 1939 rok przyniósł załamanie relacji, przyszli naziści i zmiażdżyli Polskę (...) zniewolili wszystkich, ale spośród tych oznakowanych wydobyli tych, którzy byli częścią narodu żydowskiego - dodał.

- Popatrzcie na wsporniki menor - podtrzymują je lwy będące symbolem męstwa. Powstanie w getcie warszawskim jest dla mnie, prezydenta i dla nas potomnych, przede wszystkim symbolem męstwa, determinacji i odwagi, woli walki o wolność, niezwykłej, szaleńczej odwagi - mówił Duda.

Prezydent RP stwierdził, że jest to wspólna historia Rzeczypospolitej. - Pochylamy nisko głowę przed wszystkimi, którzy przeciwko nienawiści i nazizmowi walczyli o swoją wolność i godność - dodał.

- Zawsze podkreślam, może nie byłoby wolności bez ani choćby jednej kropli krwi przelanej w boju, w walce, ale może i nie byłoby zwycięstwa bez gestu oporu, którego być może nie doceniamy. Nigdy nie wolno nam zapomnieć o męstwie i postawie polskich żydów z warszawskiego getta (...) - kontynuował.