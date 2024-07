Granica polsko-białoruska. Organizowali nielegalną migracje. Zgromadzili ponad 581 mln dolarów

W trakcie dochodzenia ustalono, że w czasie aktywności grupy, zgromadziła ona zyski ok. 581 mln dolarów . 30 mln w formie kryptowalut Ahmad Al. przekazać miał bezpośrednio do organizacji takich jak Hezbollah czy Palestyński Dżihad.

- Hezbollah prowadzi kryminalną aktywność na terenie Europy od dawna. Mówią o tym raporty m.in. Europolu i niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. To nie jest zresztą nic nadzwyczajnego, bo np. Al Kaida współpracowała z mafią włoską, by transportować kokainę przez Saharę. Hezbollah trudni się zbieraniem nielegalnych funduszy na swoją działalność terrorystyczną, ale raczej nie po to, by wykorzystać je w Europie - wyjaśnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr Witold Repetowicz, specjalista od spraw Bliskiego Wschodu, zagrożeń hybrydowych i terroryzmu.