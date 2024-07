Poseł mówił o "uchybieniach w obronie granicy" z Białorusią , które - w jego przekonaniu - powstały w wyniku braku kompetencji nowego zarządu Ministerstwa Obrony Narodowej . Stwierdził, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma w resorcie zbyt wiele do powiedzenia . W jego przekonaniu lider PSL zdecydował się na przejęcie funkcji "przypadkiem". - Pewnie miał inne wyobrażenia, z czym się wiąże wykonywanie obowiązków ministra obrony narodowej, że to takie łatwe, miłe i przyjemne, bo przecież ja kupowałem dużo broni, tyle tych jednostek powołałem do życia - chwalił się polityk.

Granica polsko-białoruska. Mariusz Błaszczak mocno o następcy. "Poskarżył się"

- Wydawanie przepustek dla aktywistów oznacza tylko to, że będą korzystali z tej możliwości, by przemycać migrantów przez granicę. A cóż w tej sprawie zrobił szef MON? Poszedł do telewizji i poskarżył się, że to skandal. To rzeczywiście skandal, ale od szefa MON oczekuję działania a nie skarżenia się - pomstował były minister.