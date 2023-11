Prezydent Andrzej Duda zadecydował o powierzeniu misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. O wyborze kandydata PiS prezydent powiadomił podczas wieczornego orędzia. - Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko - zapowiedział.