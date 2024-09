Fala komentarzy na nowe zdjęcia ks. Michała Olszewskiego

"Zmaltretowany psychicznie ksiądz, który nie miał kontaktu z bliskimi przez długi czas. Wychudzony, w fatalnej formie fizycznej. Od dawna w areszcie - a przecież powinien odpowiadać z wolnej stopy " - napisał były premier, porównując jego fotografię z przeszłości. " To nie lata 80-te i stan wojenny. To 'uśmiechnięta' Polska . Dziś " - dodał.

"Ruski agent Rubcow nakarmiony i uśmiechnięty z dostępem do tajemnic państwa. Ksiądz Olszewski gnębiony, wychudzony, któremu odmawia się dostępu do akt i wszelkimi metodami przetrzymuje w areszcie" - ocenił poseł Suwerennej Polski, nawiązując do ujawnionych w tym tygodniu informacji, że współpracownik GRU miał dostęp do polskich dokumentów państwowych.