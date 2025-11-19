W skrócie Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury w związku z podejrzeniem nieprawidłowości finansowych wokół Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Zespół Wspierania Radia Maryja apeluje do wiernych o obronę o. Rydzyka i intensyfikację protestów oraz modlitwy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego domaga się zwrotu 210 mln zł oraz unieważnienia umów zawartych z Fundacją Lux Veritatis.

Ojciec Tadeusz Rydzyk już w poniedziałek informował na antenie Radia Maryja, że został wezwany przez prokuraturę. Chodzi o sprawę Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Przesłuchanie zaplanowano na 8 grudnia, czyli dzień, w którym przypada 34. rocznica powstania Radia Maryja.

"8 grudnia 1991 r. powstało Radio Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radio Maryja od samego początku miało trudności" - informował o. Rydzyk.

Ojciec Rydzyk zostanie przesłuchany. Zespół Wspierania Radia Maryja zapowiada protest

Zespół Wspierania Radia Maryja postanowił odpowiedzieć na wezwanie prokuratury, publikując specjalne oświadczenie. Na jego łamach podkreślono, że informację przyjęto "najpierw z niedowierzaniem, a potem z uzasadnionym niepokojem".

"Wezwanie o. dr. Tadeusza Rydzyka do prokuratury wiele osób wiąże z wcześniej podejmowanymi działaniami wobec kapłanów i skutkami tych działań prowadzących do uszczerbku na ich zdrowiu fizycznym i duchowym" - przekazał Zespół Wspierania Radia Maryja.

Członkowie zespołu dodali ponadto, że "to wszystko powoduje niepokój u odbiorców informacji i pobudza do poszukiwania jeszcze silniejszych sposobów na obronę charyzmatycznego Kapłana i przeciwstawienie się zniszczeniu Muzeum".

W oświadczeniu podziękowano także za dotychczasowe działania i gotowość do dalszej obrony Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

"To, że intensywnie wzrasta liczba imiennych protestów wysyłanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także to, że władze wielu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, a nawet związków zawodowych podejmują uchwały w obronie Muzeum i przesyłają je do wymienionych tu adresatów oraz informują o swych decyzjach innych, zamieszczając je w mediach społecznościowych - to wszystko jest znaczącą obroną tej wyjątkowej instytucji" - dodano.

Na koniec członkowie Zespołu zachęcili do "jeszcze intensywniejszego działania w tym zakresie". Ponadto poproszono o dalszą modlitwę.

Wezwanie do prokuratury skomentował europoseł Dariusz Joński. "Rydzyk wezwany do Prokuratury. Chodzi o 200 milionów złotych od Glińskiego" - przekazał na platformie X.

"Trzymanie się za ręce z PiS nie pomoże. Pieniądze będzie musiał zwrócić" - dodał Joński.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło pozew o unieważnienie umów

Przypomnijmy, że Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa w komunikacie opublikowanym 14 listopada przekazała, że w toku audytu przeprowadzonego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowano 17 lipca 2024 r. zawiadomienie do prokuratury.

Jak informuje PAP, chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa przez ministra kultury.

"Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Po informacji przekazanej przez KAS resort kultury podjął kroki w zakresie zmiany niekorzystnych zapisów umownych i należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa.

W czwartek 13 listopada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że składa pozew o unieważnienie umów zawartych przez resort za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją Lux Veritatis i zwrot 210 mln zł wraz odsetkami na rzecz skarbu państwa.

Ojciec Tadeusz Rydzyk: To uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród

Ojciec Tadeusz Rydzyk w związku z sytuacją zamieścił na stronie Radia Maryja oświadczenie, w którym przekazał, że wcześniej do prokuratury zostali wezwani dyrektor do spraw finansowych Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk i o. Jan Król. Oboje są członkami zarządu fundacji, której prezesem jest o. Rydzyk.

"Żadne władze nas nie rozpieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w nurcie poprawności politycznej" - napisał ojciec Tadeusz Rydzyk.

Ponadto Ojciec Rydzyk zwrócił się do słuchaczy, żeby przekazywali "informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym", bo "to uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród".

