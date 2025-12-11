Jesień cały czas rządzi w Polsce. Zimowy akcent dopiero po zachodzie słońca

Pogoda wciąż nie dostosowała się do pory roku. Zamiast mrozu i śniegu w czwartek doświadczymy deszczu i temperatur przekraczających próg 10 stopni Celsjusza. Wartości poniżej zera zanotujemy lokalnie tylko po zachodzie słońca. W ciągu dnia trzeba będzie uważać na niebezpieczne podmuchy wiatru na Pomorzu. Miejscami mogą one osiągać prędkość ponad 70 km/h.

Kobieta ubrana w zimową kurtkę i czapkę trzyma czarny parasol, spacerując po mokrym chodniku
Będzie nieprzyjemnie i mokro, ale dość ciepło. Na Pomorzu powieje silny wiatr

Czwartek będzie kolejnym z serii ciepłych dni, których doświadczamy od początku grudnia. Możemy to odczuć od rana: o godz. 8:00 w większości kraju było niewiele poniżej 10 stopni, a najcieplejszą miejscowością był Płock, gdzie zanotowano 10,4 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na większy chłód trzeba będzie poczekać do nocy.

Pogoda na czwartek z nieprzyjemnymi opadami. Są alerty

Będzie pochmurnie, z lokalnymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w górach może też popadać deszcz ze śniegiem i śnieg.

W środę najcieplejszym rejonem Polski był Dolny Śląsk, gdzie temperatury sięgały 14,4 st. C (w Legnicy). Czwartek będzie nieco chłodniejszy, jednak wciąż ciepły jak na tę porę roku. Termometry pokażą od 7-8 stopni na północnym wschodzie i wschodzie do 10-11 st. C na południowym zachodzie. Na terenach podgórskich Karpat będzie około 5 stopni.

Niebezpiecznie może się zrobić w części Pomorza. W trzech powiatach: lęborskim, wejherowskim i puckim powieje silny wiatr, który w porywach osiągnie do 75 km/h. Z tego powodu w tych miejscach obowiązuje alert IMGW pierwszego stopnia, który utrzyma się do godz. 20:00.

Kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi nazwami miast ilustrująca prognozowane porywy wiatru
W ciągu dnia na Wybrzeżu powieje silny wiatr. Dla części Pomorza z tej przyczyny wydano żółte alerty IMGW

W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na szczytach Karpat i Sudetów jego porywy osiągną do 60 km/h.

    Mroźna noc tylko lokalnie. W reszcie kraju cieplej

    Pogoda w ciągu dnia będzie się zmieniać i na południowym wschodzie początkowo może niekorzystnie wpływać na nasz organizm, jednak z czasem stanie się tam obojętna. Nad morzem, między innymi z powodu silnego wiatru, warunki będą niekorzystne. Najlepiej pod tym względem będzie na południowym zachodzie i w centrum, gdzie w ciągu dnia warunki będą korzystne.

    Kolorowa mapa Polski z podziałem na województwa, prezentująca prognozę biometeorologiczną na dzień 11 grudnia 2025 roku
    Pogoda przeważnie będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Lepiej pod tym względem będzie na południowym zachodzie

    Noc z czwartku na piątek dalej będzie dość ciepła, z temperaturami przeważnie od około jednego stopnia powyżej zera na terenach podgórskich, 5 w centrum do 7 stopni na północy. W kotlinach karpackich może panować mróz do -3 stopni Celsjusza.

