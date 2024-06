Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace, których celem jest likwidacja paragrafu 11 z rozporządzenia dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, który to pozwala na dysponowanie środkami i zawieranie umów bez konkursów. - Liczę, że w najbliższych tygodniach dojdzie do takiej zmiany - zapowiedziała wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Zdradziła też, że to nie koniec modyfikacji w funduszu.