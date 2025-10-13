W skrócie Ponad 74 proc. Polaków obawia się, że rosyjskie prowokacje w przestrzeni powietrznej NATO mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu zbrojnego.

Największy poziom niepokoju występuje wśród wyborców koalicji rządzącej, gdzie aż 87 proc. deklaruje obawy przed eskalacją.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą CATI&CAWI.

W nowym sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy obawiają się, że kolejne rosyjskie prowokacje w przestrzeni powietrznej NATO - w tym i na terenie Polski - mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu zbrojnego.

Na to pytanie 24,7 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 50,1 proc. "raczej tak". Oznacza to, że niemal trzy czwarte ankietowanych dostrzega realne ryzyko zaostrzenia sytuacji międzynarodowej.

Tych obaw nie podziela 19,1 proc. badanych Polaków - w tym 17,7 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 1,4 proc. "zdecydowanie nie".

Z kolei 6,1 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Rządowy elektorat zaniepokojony bardziej niż opozycyjny

Najwyższy poziom obaw zaobserwowano wśród wyborców koalicji rządzącej - 87 proc. z nich obawia się eskalacji konfliktu (25 proc. z "decydowanie tak", 62 proc. "raczej tak").

Jedynie 10 proc. tej grupy nie odczuwa zagrożenia (7 proc. "raczej nie", 3 proc. "zdecydowanie nie"), a 3 proc. nie miało zdania.

Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) również dominuje poczucie niepokoju, choć jest ono nieco niższe niż wśród elektoratu rządzących. 66 proc. badanych z tej grupy deklaruje obawy przed eskalacją (25 proc. "zdecydowanie tak", 41 proc. "raczej tak").

25 proc. wyborców opozycji nie obawia się takiego scenariusza (24 proc. "raczej nie", 1 proc. "zdecydowanie nie"), a 9 proc. nie ma wyrobionego zdania.

W grupie określonej jako "pozostali wyborcy" - niezwiązanej z głównymi blokami politycznymi - 79 proc. respondentów obawia się eskalacji (25 proc. "zdecydowanie tak", 54 proc. "raczej tak").

17 proc. nie podziela tych obaw (16 proc. "raczej nie", 1 proc. "zdecydowanie nie"), a 4 proc. nie miało zdania. Wyniki tej grupy plasują się więc pomiędzy elektoratem rządzących i opozycji.

Badanie "United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski" zostało zrealizowane w dniach 26-28 września 2025 roku. Zastosowano metodę CATI&CAWI (telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo oraz wywiady online wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

