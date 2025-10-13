Rosyjskie prowokacje w NATO budzą niepokój Polaków. Wyniki nowego sondażu
Ponad 74 proc. Polaków obawia się, że rosyjskie prowokacje w przestrzeni powietrznej NATO mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu zbrojnego - wynika z najnowszego sondażu. Poczucie niepokoju dominuje wśród wszystkich grup elektoratów, jednak największe jest wśród wyborców koalicji rządzącej.
W nowym sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy obawiają się, że kolejne rosyjskie prowokacje w przestrzeni powietrznej NATO - w tym i na terenie Polski - mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu zbrojnego.
Na to pytanie 24,7 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 50,1 proc. "raczej tak". Oznacza to, że niemal trzy czwarte ankietowanych dostrzega realne ryzyko zaostrzenia sytuacji międzynarodowej.
Tych obaw nie podziela 19,1 proc. badanych Polaków - w tym 17,7 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 1,4 proc. "zdecydowanie nie".
Z kolei 6,1 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.
Rządowy elektorat zaniepokojony bardziej niż opozycyjny
Najwyższy poziom obaw zaobserwowano wśród wyborców koalicji rządzącej - 87 proc. z nich obawia się eskalacji konfliktu (25 proc. z "decydowanie tak", 62 proc. "raczej tak").
Jedynie 10 proc. tej grupy nie odczuwa zagrożenia (7 proc. "raczej nie", 3 proc. "zdecydowanie nie"), a 3 proc. nie miało zdania.
Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) również dominuje poczucie niepokoju, choć jest ono nieco niższe niż wśród elektoratu rządzących. 66 proc. badanych z tej grupy deklaruje obawy przed eskalacją (25 proc. "zdecydowanie tak", 41 proc. "raczej tak").
25 proc. wyborców opozycji nie obawia się takiego scenariusza (24 proc. "raczej nie", 1 proc. "zdecydowanie nie"), a 9 proc. nie ma wyrobionego zdania.
Polacy obawiają się eskalacji konfliktu z Rosją. Jednoznaczne wyniki sondażu
W grupie określonej jako "pozostali wyborcy" - niezwiązanej z głównymi blokami politycznymi - 79 proc. respondentów obawia się eskalacji (25 proc. "zdecydowanie tak", 54 proc. "raczej tak").
17 proc. nie podziela tych obaw (16 proc. "raczej nie", 1 proc. "zdecydowanie nie"), a 4 proc. nie miało zdania. Wyniki tej grupy plasują się więc pomiędzy elektoratem rządzących i opozycji.
Badanie "United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski" zostało zrealizowane w dniach 26-28 września 2025 roku. Zastosowano metodę CATI&CAWI (telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo oraz wywiady online wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.