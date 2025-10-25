W skrócie Prawie połowa respondentów popiera propozycję Konfederacji dotyczącą koalicji z PiS pod warunkiem odejścia Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

Przychylność wobec tego rozwiązania występuje w różnych grupach społecznych.

Odpowiedzi pozytywne przeważają zarówno wśród kobiet, mężczyzn, jak i mieszkańców miast i wsi oraz w różnych grupach wiekowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Jak Pani/Pan ocenia propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki?" - takie pytanie zadano uczestnikom nowego sondażu SW Research dla Onetu. Na początku października Sławomir Mentzen podkreślał, że jeśli obydwaj politycy PiS nadal będą odgrywać czołowe role w partii, to "będzie bardzo ciężko się porozumieć".

Koalicja Konfederacji z PiS bez Kaczyńskiego i Morawieckiego? Nowy sondaż

Według badania pozytywnie na tę możliwość reaguje 47,7 proc. respondentów. Negatywnie ocenia ją 19,7 proc. ankietowanych, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazuje 32,6 proc. badanych.

Z entuzjazmem do propozycji podchodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni - pozytywne odpowiedzi przeważają nad negatywnymi tak samo wśród pań, jaki panów, ale także wśród poszczególnych grup wiekowych, czy też wśród mieszkańców wsi i miast.

44,2 proc. kobiet aprobuje propozycję Konfederacji, a 19,8 proc. jest wobec niej sceptyczna. Z kolei wśród mężczyzn przychylnie ocenią ją 51,6 proc., a negatywnie - 19,7 proc.

Zapytano o koalicję Konfederacji z PiS. Przeważają odpowiedzi pozytywne

Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 28 proc. mieszkańców wsi, negatywnych - 17,5 proc. Osoby mieszkające w dużych miastach w 48,7 proc. przypadków przychylnie zareagowało na propozycję, a w 24,6 proc. - negatywnie.

Jak czytamy, "nie inaczej jest w przypadku ankietowanych podzielonych pod względem poziomu wykształcenia czy średnich dochodów".

Sondaż został zrealizowany w dniach 21-22 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 825 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

"Polityczny WF": Kurski i spółka, czyli jak PiS zmontowało ekipę na kongres INTERIA.PL