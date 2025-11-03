W skrócie Tylko 39,2 proc. Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

Największymi zwolennikami służby są osoby starsze i mieszkańcy małych wsi.

Przeciwnikami są głównie kobiety, osoby młode oraz mieszkańcy dużych miast.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że tylko 39,2 proc. respondentów akceptuje przywrócenie w Polsce obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową.

Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 45,5 proc., a odpowiedzi "nie ma zdania" udzieliło 15,3 proc. ankietowanych.

Obowiązkowa służba wojskowa. Co sądzą o tym Polacy? Jest świeży sondaż

Z badania wynika, że za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej są zwolennicy obecnego rządu, osoby po siedemdziesiątce (59 proc.), mieszkańcy małych wsi (42 proc.), w równym stopniu myślą tak osoby z wykształceniem podstawowym, jak średnim i wyższym - po 39 proc. wskazań w każdej z tych grup.

"Widzimy zmianę nastrojów, bo jeszcze pół roku temu ponad połowa badanych to rozwiązanie popierała" - czytamy.

Jak podaje gazeta, "informacje o sytuacji na świecie głównie czerpią oni z Wydarzeń Polsatu (52 proc.), a swoje poglądy polityczne lokują na lewicy".

Nie wszyscy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej. Szczególnie jedno pokolenie

Sondaż wskazuje też, że przeciwnikami obowiązkowej służby wojskowej są przeważnie osoby niegłosujące (50 proc.), kobiety (49 proc.), trzydziestolatkowie (59 proc.) oraz osoby z pokolenia Z (58 proc.), czyli potencjalnie te, które mogłyby zostać powołane do wojska.

Zdanie to podzielają również mieszkańcy dużych miast (54 proc.), z wyższym wykształceniem (52 proc.). "Wiedzę o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVP Info (58 proc.), swoje poglądy polityczne lokują w centrum (49 proc.)" - pisze "Rzeczpospolita".

IBRiS przeprowadził badanie w dniach 24-25 października 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1067 osób.

Orban dogaduje się z Rosją i wspiera Ziobrę. Müller: To inne sprawy Polsat News Polsat News