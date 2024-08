Nowelizacja Kodeksu karnego. Prezydent uwzględnił kluczową zmianę

Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego z nową definicją zgwałcenia. "Ustawa z 28 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu poszerzenie zakresu penalizacji przestępstwa zgwałcenia o te przypadki, w których dochodzi do doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności "mimo braku zgody tej osoby'" - czytamy. Reklama

Kodeks karny. Prezydent podpisał nowelizację

Jak wskazano, zmiana nowelizacji zapisana jest w art. 197 par. 1. Treść nowego przepisu wskazuje, że "kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 15".

W komunikacie podkreślono, że nowe brzmienie przepisu ma na celu dodanie nowego znamienia w postaci: umyślnego doprowadzenia do obcowania płciowego mimo braku zgody tej osoby w inny sposób niż w następstwie przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu.

"Tej samej karze podlega, kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego wykorzystując brak możliwości rozpoznania przez nią znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem" - dodano. Zgodnie z ustawą, przestępstwem jest wykorzystanie przez sprawcę sytuacji, w której ofiara nie może w sposób samodzielny i świadomy podejmować decyzji (wyrazić zgody), co do podjęcia aktu.

Zmodyfikowana została też treść art. 198 k.k. Karze pozbawienia wolności na okres od sześciu miesięcy do ośmiu lat podlega czyn polegający na wykorzystaniu przez sprawcę bezradności innej osoby i doprowadzenie jej do obcowania płciowego. Przepis w nowym brzmieniu będzie penalizował przypadki, w których bezradność ofiary wynika z ograniczonej świadomości (np. osoby w stanie upojenia alkoholowego lub odurzonej), która "zachowuje w pewnym stopniu zdolność do wyrażenia zgody, jednak tak uzyskana zgoda jest ułomna", a sprawca działa wbrew interesom ofiary. Reklama

Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w Kodeksie karnym. Projekt złożyła Lewica

Projekt zmieniający definicję gwałtu, który złożyła grupa posłanek Lewicy, trafił do Sejmu w lutym tego roku. 28 czerwca Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego, w tym proponowanych zmian.

Za przyjęciem noweli głosowało 335 posłów, w tym 154 z Koalicji Obywatelskiej, 94 z Prawa i Sprawiedliwości, 30 z Trzeciej Drogi, 26 z Lewicy oraz posłowie niezrzeszeni - Adam Gomoła i Monika Pawłowska.

Przeciw było natomiast 26 posłów PiS, 15 z Konfederacji i trzech z Kukiz'15. Od głosowania wstrzymało się 47 posłów. Udziału w głosowaniu nie brało z kolei 32 posłów.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!