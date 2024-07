Wyrok TK a rzeczywistość. Lekarze wskazują na zdrowie psychiczne

W danych resortu zdrowia pod uwagę brane są wyłącznie legalne zabiegi, co stanowi jedynie ułamek liczby przerywanych ciąż w kraju. Jak zwraca uwagę "Rz", nieoficjalne przy pomocy środków poronnych przerywanych jest od 80 do 200 tys. ciąż.

Dekryminalizacja aborcji. Nowy projekt w Sejmie

Posłowie Lewicy po głosowaniu zapowiadali, że projekt w sprawie zostanie ponownie złożony. W piątek kolejny projekt wpłynął do Sejmu. W uzasadnieniu podano, że dąży on "do częściowej dekryminalizacji przerywania za zgodą kobiety jej ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji poprzez zmiany w Kodeksie karnym".