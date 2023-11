Sejm X kadencji został wybrany w wyborach 15 października. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów.

Posiedzenie Sejmu. Nowe twarze

Spośród 460 posłów, 117 zadebiutuje w ławach sejmowych, a 27 wróci do nich po przerwie. Liczba debiutantów jest zatem mniejsza niż przed czterema laty, kiedy to po raz pierwszy do Sejmu dostało się 176 posłów.

Jednym z liderów, który nie był dotychczas posłem, jest założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia. Do polityki wszedł w 2020 roku, startując wówczas w wyborach prezydenckich. Teraz, w koalicji z PSL, współtworzy Trzecią Drogę. Hołownia otwierał jej listę w okręgu białostockim, w którym zdobył blisko 80 tys. głosów - najwięcej spośród wszystkich kandydujących tam polityków.

Pięcioro debiutantów to posłowie wybrani z Warszawy. Są wśród nich liderzy list Trzeciej Drogi (Michał Kobosko) i Konfederacji (Sławomir Mentzen). Pozostali warszawscy debiutanci to Dorota Łoboda, Andrzej Domański (obydwoje KO) i Dorota Olko (Lewica Razem).

Sejm: Posłowie wybrani po raz pierwszy. Znane nazwiska

Prawdziwą sensacją okazał się wybór Kariny Bosak, która nie prowadziła kampanii wyborczej ze względu na ciążę. Prawniczka związana z Ordo Iuris prześcignęła na podwarszawskiej liście Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego i dzięki temu zadebiutuje jako parlamentarzystka na Wiejskiej.

Karina Bosak odbierająca zaświadczenie o wyborze na posła / Andrzej Iwanczuk / Reporter

Kolejny znany debiutant to Michał Kołodziejczak - lider Agrounii, nazywany niegdyś przez media "nowym Andrzejem Lepperem". Kołodziejczak był w przeszłości związany z PiS, jednak zasłynął kontrowersyjnymi protestami, będącymi aktem niezgody na politykę rządu wobec rolników.

Do Sejmu po raz pierwszy dostał się także Bogusław Wołoszański (KO) - dziennikarz, popularyzator historii, pomysłodawca oraz autor programu "Sensacje XX wieku". Startował do Sejmu z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie osiągnął drugi wynik spośród wszystkich kandydatów.

Debiuty sejmowe. Nowi posłowie PiS

W ławach poselskich zadebiutują także nowi posłowie PiS. Są wśród nich członkowie rządu, którzy nigdy wcześniej nie zasiadali w ławach poselskich. Są to Janusz Cieszyński (minister cyfryzacji), Paweł Jabłoński (wiceszef MSZ), Olga Semeniuk-Patkowska (wiceminister rozwoju) czy Krzysztof Ciecióra (wiceminister rolnictwa).

Do Sejmu dostali się także dotychczasowi ministrowie prezydenta Andrzeja Dudy. Szef jego gabinetu, Paweł Szrot, uzyskał mandat z Bydgoszczy. Z kolei w Sieradzu elekcję wywalczył szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta i były wiceminister spraw zagranicznych - Marcin Przydacz. Trzecim prezydenckim ministrem, który dostał się do Sejmu, jest Paweł Sałek. Wszyscy trzej to nowi posłowie PiS.

Prezydent Andrzej Duda dziękujący Pawłowi Szrotowi za pracę w Kancelarii Prezydenta / Wojciech Olkuśnik / East News

"Jedynką" PiS w Toruniu był Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, które zapewnia obsługę prawną rządowi. Szczucki jest też szefem Akademii Prawa i Sprawiedliwości, którą w październiku 2022 r. zainaugurował sam Jarosław Kaczyński.

Innym debiutującym posłem PiS jest Michał Moskal - przewodniczący Forum Młodych PiS i dyrektor gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego.

Nowy Sejm: Jacek Karnowski, Łukasz Litewka, Aleksandra Wiśniewska

Debiutantem z ramienia KO jest Jacek Karnowski, dotychczasowy prezydent Sopotu. Samorządowiec sprawował tę funkcję od 1998 roku. Od dwóch lat jest także prezesem stowarzyszenia Tak! Dla Polski.

Kolejnym znanym debiutantem jest startujący z Bielska-Białej Apoloniusz Tajner (KO), trener polskich skoczków, u boku którego sukcesy odnosił Adam Małysz. W latach 2006-2022 Tajner był prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.

W Sejmie zadebiutuje także znany z telewizji Marcin Józefaciuk (KO) - nauczyciel, działacz społeczny i prowadzący program "Nastolatki rządzą... kasą".

Nowych posłów wprowadza także Konfederacja. Bartłomiej Pejo to wicestarosta powiatu świdnickiego. W wyborach samorządowych w 2018 roku startował z list PiS. Witold Tumanowicz to z kolei były działacz Młodzieży Wszechpolskiej. Od 2011 do 2015 roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Innym debiutantem tej formacji jest prawnik Michał Wawer.

Głośnym debiutem Lewicy jest z kolei Łukasz Litewka. To radny Sosnowca, który zaskoczył niecodzienną kampanią do Sejmu. Na jego banerach, oprócz jego wizerunku, pojawiły się zdjęcia psów do adopcji.

Łukasz Litewka, nowy poseł Lewicy / Wojciech Olkuśnik / East News

Do Sejmu z Łodzi dostała się także Aleksandra Wiśniewska (KO), była szefowa misji humanitarnych w Ukrainie czy Jemenie, a także pełnomocniczka prezydent Łodzi. To także córka biznesmena Radosława Wiśniewskiego.

Najmłodszym debiutantem jest 24-letni Adam Gomoła z Polski 2050. Przez kilka lat udzielał się jako sędzia piłkarski i pracował w rodzinnym przedsiębiorstwie z branży sanitarno-grzewczej.

***

