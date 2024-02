15 osób podjęło w czwartek na granicy z Białorusią próbę nielegalnego przedostania się do Polski - przekazała Straż Graniczna w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Próby te miały miejsce w okolicach Płaskiej - tam przekroczyć granicę próbowało dziewięć osób i Nowego Dworu (sześć osób) w województwie podlaskim. Były to osoby pochodzące z Iraku i Syrii.

Granica polsko-białoruska. Mniej osób podejmuje próby przekroczenia

Straż Graniczna od początku tego roku notuje spadek prób przekroczenia granicy. Od końca stycznia aż do początku lutego było nawet kilka dni, w trakcie których ich liczba wyniosła zero. Po ponad tygodniu, w którym nie było ani jednego takiego przypadku, 4 lutego próbę nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi podjęło 17 osób.