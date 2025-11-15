W skrócie Nowa Polska, ugrupowanie założone przez samorządowców, zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Na czele partii stanął senator Zygmunt Frankiewicz, a w kierownictwie znaleźli się doświadczeni samorządowcy.

Nowa Polska planuje wziąć udział w najbliższych wyborach parlamentarnych, opierając swój program na gospodarce, samorządzie i bezpieczeństwie.

O zarejestrowaniu nowego ugrupowania donosi "Rzeczpospolita". "Sąd Okręgowy w Warszawie 30 października wpisał Nową Polskę na listę partii politycznych, a Wadim Tyszkiewicz, lubiący podkreślać, że ugrupowanie będzie miało wielu liderów, jest w niej tylko wiceprezesem" - czytamy.

Jako przewodniczący Nowej Polski wpisany został Zygmunt Frankiewicz, senator i prezes Związku Polskich Miast. W przeszłości był prezydentem Gliwic. Dziennik wymienił też innych członków nowej formacji, to m.in. senator i były prezydent Tychów Andrzej Dziuba, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz czy prezydent Starachowic Marek Materek.

Nowa Polska zarejestrowana przez sąd

Tyszkiewicz zapowiedział stworzenie nowej partii w czerwcu. Zaznaczył, że formacja ma powstać w oparciu o największe stowarzyszenie samorządowe "Tak! Dla Polski", które powstało w 2020 roku.

Koncepcja powstania nowej partii zrodziła się po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Tyszkiewicz nie ukrywał swojego rozczarowania przegraną kandydata, w którego kampanię był zaangażowany. Początkowo były prezydent Nowej Soli planował nawet odejść z polityki. Po kilku tygodniach zmienił jednak zadnie.

Konwencja programowa. Filarami gospodarka, samorząd i bezpieczeństwo

26 października w Poznaniu odbyła się konwencja Nowej Polski, która zaczęła tworzyć swój program. Tyszkiewicz zapowiadał wtedy, że jego filarami mają być gospodarka, samorząd oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.

- Chcielibyśmy dalszego rozwoju kraju, bo rzeczywiście żyjemy w złotym wieku; Polska się rozwija, ale nie wszyscy Polacy to odczuwają. Żeby rzeczywiście zrobić krok do przodu, potrzeba nowego otwarcia, w samorządzie również. Po 36 latach funkcjonowania samorządu terytorialnego jest czas na nowe otwarcie, na nową reformę, na Nową Polskę - mówił.

Wybory parlamentarne - pierwszy cel polityczny

Nowa Polska, która ma wypełnić lukę, wejść w przestrzeń między PiS a KO, zdaniem jej liderów jest partią różniącą się od pozostałych graczy na scenie politycznej.

- Nasi ludzie, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach, cały czas pracują. (...) Pytają mnie często, czym my się różnimy od partii Kukiza, Palikota, Petru, Hołowni czy Biedronia. Różnimy się tym, że mamy gigantyczny fundament, z którego startujemy. Ludzie, którzy budują Nową Polskę, to są ludzie o ogromnym doświadczeniu; w biznesie, w samorządzie. My startujemy z tym ogromnym doświadczeniem, to jest nasz fundament przekonywał.

Tyszkiewicz podkreślał wtedy, że jego formację tworzą ludzie, którzy "budowali polskie miasta, gospodarkę". - Nie ukrywam, że bardzo nam zależy na tym, żeby nasze doświadczenie było wykorzystane po to, żeby młodzi ludzie weszli we współpracę z nami i tworzyli tę nową, lepszą Polskę - bo my nie robimy tego dla siebie - mówił.

Zgodnie z założeniami Nowa Polska ma wystartować w wyborach parlamentarnych, a czas który do nich pozostał, ma posłużyć do stworzenia "silnego programu".

