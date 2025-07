Główną motywacją do stworzenia ugrupowania jest wzrost poparcia dla prawicy i obawy przed możliwym wyjściem Polski z UE.

Senator Wadim Tyszkiewicz (Koło Senackie Niezależni i Samorządni) podkreślił, że ugrupowanie ma być oparte na dwóch głównych filarach: na samorządzie i na gospodarce , ponieważ są one fundamentami rozwoju i sukcesu Polski po 1989 roku. - Chcemy, jak się tylko da, unikać sporów ideologicznych - dodał.

Poinformował, że partia ma już wybrany sztab, gotowy program, oraz wybraną nazwę, której, w tej chwili nie może ujawnić. - Planowo dokumenty i podpisy niezbędne do rejestracji partii chcemy złożyć w ciągu jednego-dwóch tygodni, czyli między 17 a 21 lipca - zapowiedział Tyszkiewicz, dodając że może się to przesunąć o kilka dni, jednak maksymalnie do 28 lipca.